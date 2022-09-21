Rusya`nın bütçe giderleri gelirlerini aştı

Reşetnikov, Rusya'daki vatandaşların reel gelirlerinin bu yıl yüzde 2 azalacağı, 2023'te ise yüzde 2 artacağı tahmininde bulundu.

"EKONOMİK DURGUNLUĞUN DİP NOKTASI 2022'NİN DÖRDÜNCÜ ÇEYREĞİNDE GERÇEKLEŞECEK"

Ülke ekonomisindeki düşüşe ilişkin tahminleri de iyileştirdiklerini ifade eden Reşetnikov, "Tahminlere göre, ekonomik durgunluğun dip noktası 2022'nin dördüncü çeyreğinde geçilecek. Yıl sonu itibarıyla Rus ekonomisindeki küçülmenin bu yıl yüzde 2,9 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz." diye konuştu.