Rusya'nın petrol ihracatındaki payı arttı

ABD Enerji İdaresinin verilerine göre, Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Moskova'nın başlıca enerji kaynaklarını hedef alan yaptırımlar, Rusya'nın petrol ihracatının yüzde 81'inin Asya ve Okyanusya kıtalarındaki ülkelere kaymasına neden oldu.

Rusya'nın ham petrol ve kondensat ihracatı 2020-2024 döneminde günlük ortalama 5 milyon varil seviyesinde gerçekleşirken, bu rakam 2025'in ilk yarısında günlük 4,3 milyon varile geriledi.

Savaş öncesi 2020'de Rus petrol ve kondensat ihracatında Avrupa'nın payı yüzde 51, Asya ve Okyanusya ülkelerinin payı ise yüzde 41 seviyelerinde bulunuyordu.

Ülkeye yönelik yaptırımların devreye girmesiyle ihracat rotasında pazarların ağırlıkları değişti.

Savaşın başlamasıyla Avrupa Birliği (AB) ve ABD tarafından alınan yaptırım kararlarının ardından Rus petrol ve kondensatı Avrupa'da pazar kaybı yaşadı. Rus petrolünün Avrupa'da pazar payı geçen yıl yüzde 12'ye, bu yılın ilk yarısında ise yüzde 11'e geriledi.

Verilere göre, bu dönemde Hindistan ve Çin piyasaları Rus petrolü ve kondensatının en önemli rotası haline geldi. Avrupa'ya yapılan ihracattaki düşüş, Asya ve Okyanusya'ya yönelik sevkiyatlarla telafi edildi.

Rusya'nın 2020'de toplam ihracatının yüzde 41'i bu bölgelere giderken, 2024'te söz konusu oran yüzde 81'e yükseldi.

Bununla birlikte Rusya'nın 2020-2024 döneminde Çin'e yaptığı petrol ve kondensat ihracatı günlük 500 bin varil artış gösterdi. Çin, geçen yıl günlük ortalama 2,2 milyon varille Rusya'nın en büyük alıcısı olurken, bu rakam bu yılın ilk yarısında 2 milyon varile düştü.

Hindistan ise geçen yıl Rusya'nın en büyük ikinci müşterisi oldu. Ülkenin Rusya'dan petrol ve kondensat ithalatı, 2020'de günlük 50 bin varilden geçen yıl 1,7 milyon varile yükselirken, bu yılın ilk yarısında günlük ortalama 1,6 milyon varil olarak kaydedildi.