SEC komisyon üyesinden Trump'ın planına destek

FOX Business'ın haberine göre, Cumhuriyetçi SEC Komiseri Mark Uyeda, başkan seçilen Donald Trump'ın Biden Yönetimi'nin sözde kripto savaşını sona erdirme sözünü yerine getirmesine yardımcı olmak istiyor.

2022'den beri komisyonda görev yapan ve Trump Ocak ayında dizginleri ele aldığında muhtemelen başkan vekili olacak olan Uyeda, FOX Business'a Trump yönetimindeki ajans için ileriye dönük bir yolun, yolun bazı net kuralları olana kadar kayıt yaptırmayan firmalara karşı yeni yaptırım eylemlerini duraklatmak olacağını söyledi.

Ueyda, "Komisyon'un, yalnızca dolandırıcılık veya zarar iddiası olmaksızın kayıt yaptırılmamasına dayanan kripto yaptırım eylemleri de dahil olmak üzere, kriptoya karşı savaşı sona ermelidir. Başkan Trump ve Amerikan seçmenleri net bir mesaj gönderdi. SEC'in rolü 2025'ten itibaren bu görevi yerine getirmektir" dedi.

Uyeda'nın açıklaması, Trump'ın, son üç yılda sektöre karşı yüzden fazla yaptırım kararı alan mevcut SEC Başkanı Gary Gensler yönetimindeki Biden Yönetiminin kriptoya karşı savaşını sona erdirme yönündeki kampanya vaadini yansıtıyor. Bu davaların birçoğu, iflas eden FTX borsasının şu anda hapiste olan kurucusu Sam Bankman-Fried'e karşı olduğu gibi dolandırıcılık ve kara para aklama vakaları da dahil olmak üzere meşru yanlışları içeriyordu.