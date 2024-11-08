CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi

SEC komisyon üyesinden Trump'ın planına destek

SEC komisyon üyesi Donald Trump'ın kriptolara baskıyı sona erdirme planını destekliyor.

Oluşturma Tarihi 08 Kasım 2024 09:26

Son Güncelleme Tarihi 08 Kasım 2024 09:27

FOX Business'ın haberine göre, Cumhuriyetçi SEC Komiseri Mark Uyeda, başkan seçilen Donald Trump'ın Biden Yönetimi'nin sözde kripto savaşını sona erdirme sözünü yerine getirmesine yardımcı olmak istiyor.

2022'den beri komisyonda görev yapan ve Trump Ocak ayında dizginleri ele aldığında muhtemelen başkan vekili olacak olan Uyeda, FOX Business'a Trump yönetimindeki ajans için ileriye dönük bir yolun, yolun bazı net kuralları olana kadar kayıt yaptırmayan firmalara karşı yeni yaptırım eylemlerini duraklatmak olacağını söyledi.

Ueyda, "Komisyon'un, yalnızca dolandırıcılık veya zarar iddiası olmaksızın kayıt yaptırılmamasına dayanan kripto yaptırım eylemleri de dahil olmak üzere, kriptoya karşı savaşı sona ermelidir. Başkan Trump ve Amerikan seçmenleri net bir mesaj gönderdi. SEC'in rolü 2025'ten itibaren bu görevi yerine getirmektir" dedi.

Uyeda'nın açıklaması, Trump'ın, son üç yılda sektöre karşı yüzden fazla yaptırım kararı alan mevcut SEC Başkanı Gary Gensler yönetimindeki Biden Yönetiminin kriptoya karşı savaşını sona erdirme yönündeki kampanya vaadini yansıtıyor. Bu davaların birçoğu, iflas eden FTX borsasının şu anda hapiste olan kurucusu Sam Bankman-Fried'e karşı olduğu gibi dolandırıcılık ve kara para aklama vakaları da dahil olmak üzere meşru yanlışları içeriyordu.

İlginizi Çekebilir
Çin’in ihracatı beklentilerin çok üzerinde arttı Çin'in ihracatı beklentilerin çok üzerinde arttı 07 Kasım 2024 09:05
Japonya: Hükümet zayıf yene karşı harekete geçmeye hazır Japonya: Hükümet zayıf yene karşı harekete geçmeye hazır 07 Kasım 2024 09:01
Trump’ın seçilmesi Fed beklentilerini değiştirmedi Trump'ın seçilmesi Fed beklentilerini değiştirmedi 07 Kasım 2024 08:57
ECB üyesinden Trump açıklaması: Daha fazla risk ECB üyesinden Trump açıklaması: Daha fazla risk 07 Kasım 2024 08:53
Çin’in bankalardan faiz isteği Çin'in bankalardan faiz isteği 07 Kasım 2024 08:48
Küresel çip satışları tüm zamanların zirvesinde Küresel çip satışları tüm zamanların zirvesinde 06 Kasım 2024 13:47
OECD: Tarım sektörü çok sayıda zorlukla karşı karşıya OECD: Tarım sektörü çok sayıda zorlukla karşı karşıya 06 Kasım 2024 13:29
Merkez bankaları ekim ayını sınırlı da olsa hareketli geçirdi Merkez bankaları ekim ayını sınırlı da olsa hareketli geçirdi 06 Kasım 2024 11:51
Brent petrolde ABD etkisi yaşanıyor Brent petrolde ABD etkisi yaşanıyor 06 Kasım 2024 10:45
Küresel piyasalar ABD Başkanlık seçiminin sonucuna odaklandı Küresel piyasalar ABD Başkanlık seçiminin sonucuna odaklandı 06 Kasım 2024 09:14
Trump beklentileri ABD dolarını güçlendirdi Trump beklentileri ABD dolarını güçlendirdi 06 Kasım 2024 09:08
Wall Street’te vadeli endeksleri yükseldi Wall Street'te vadeli endeksleri yükseldi 06 Kasım 2024 09:06
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler