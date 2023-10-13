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Singapur para politikasında değişikliğe gitmedi

Singapur Para Otoritesi (MAS), şehir devletindeki enflasyonun yavaşlaması ve ekonomik büyümenin beklentileri aşması nedeniyle parasal ayarlarında değişikliğe gitmedi.

Oluşturma Tarihi 13 Ekim 2023 09:09

Son Güncelleme Tarihi 13 Ekim 2023 09:09

Singapur'un merkez bankası olarak kabul edilen Singapur Para Otoritesi (MAS) tarafından yapılan açıklamada, Singapur dolarının nominal efektif döviz kuru(S$NEER) politikası bandının orta noktasının yeterince sıkı ve orta vadeli fiyat istikrarını sağlamak için uygun olduğu belirtildi. Buna bağlı olarak, politika bandının genişliğinde ve merkezlendiği seviyede herhangi bir değişiklik yapılmadı.

MAS'ın yaptığı açıklamada, "Dış görünüme karşın, Singapur ekonomisine yönelik beklentiler yakın vadede zayıf; ancak 2024'ün ikinci yarısında kademeli olarak iyileşmesi bekleniyor." denildi.

MAS, hem enflasyon hem de büyüme konusundaki belirsizliğin ortasında küresel ve yurt içi ekonomik gelişmeleri yakından izleyeceğini açıkladı.

MAS, 2024'ten itibaren üç aylık para politikası açıklama programına geçeceğini de açıkladı. Daha önce nisan ve ekim aylarında açıklanan "Para Politikası Raporu", gelecek yıldan itibaren ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında yayınlanacak.

Bunun, MAS'ın para politikası iletişimini geliştirmeye yönelik devam eden çabalarının bir parçası olduğuna işaret edildi.

Singapur'da enflasyon 2022 yılı Ekim ayında yüzde 7,5 zirvesini gördükten sonra, gerilemeye başladı. Enflasyon en son Ağustos ayında yüzde 4,0 olarak açıklandı.

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