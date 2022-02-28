Son dakika haberi...Türkiye ekonomisi 2021 yılında yüzde 11 büyüme yakalayarak son 10 yılın en yüksek yıllık büyüme rakamına ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2021 yılı Türkiye ekonomisi büyüme rakamlarının belli olmasının ardından yaptığı açıklamada, "Ekonomimiz 2021 yılı son çeyreğinde yıllık bazda reel olarak yüzde 9,1 oranında büyüdü. Böylece 2021 yıl genelinde büyüme yüzde 11 olarak gerçekleşti, Bu performans ile 2021 yılında verisi açıklanan G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme sağlayan ülke olduk" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati büyüme rakamlarının ardından yaptı açıklamada, "Ekonomimiz 2021 yılı son çeyreğinde yıllık bazda reel olarak yüzde 9,1 oranında büyüdü. Böylece 2021 yıl genelinde büyüme yüzde 11 olarak gerçekleşti, Bu performans ile 2021 yılında verisi açıklanan G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme sağlayan ülke olduk" dedi.

Covid-19 yılı 2020 yılında yakaladığı yüzde 1,8'lik büyüme oranıyla Çin ile beraber pozitif büyüme gösteren iki ülkeden biri olan Türkiye, toparlanma yılı 2021'de yüzde 11 düzeyinde büyeyerek son 10 yılın rekorunu kırdı. Türkiye ekonomosi 2021 yılı dördüncü çeyreğinde ise yüzde 9,1 büyüme rakamını yakaladı.

SON DAKİKA HABERİ | BAKAN NEBATİ: G-20 VE OECD'DE EN YÜKSEK BÜYÜME SAĞLAYAN ÜLKE OLDUK

Bakan Nebati sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ekonomimiz 2021 yılı son çeyreğinde yıllık bazda reel olarak yüzde 9,1 oranında büyüdü. Böylece 2021 yıl genelinde büyüme yüzde 11 olarak gerçekleşti. Bu performans ile 2021 yılında verisi açıklanan G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme sağlayan ülke olduk.

'İSTİKRARLI BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

2021 yılında iç ve dış talebin büyümeye katkısı dengeli bir görünüm sergiledi. Makine-teçhizat yatırımları yüzde 20,5 artarak kuvvetli seyrini sürdürdü. Çift haneli büyüme yakaladığımız bu dönemi düşük bir cari açık ile kapatırken işsizlik oranını da önemli ölçüde azalttık.

Türkiye Ekonomi Modeli ile dengeli ve istikrarlı büyüme eğilimini önümüzdeki dönemde de devam ettireceğiz. Yatırıma, üretime ve ihracata odaklanarak, yüksek istihdam sağlayan katma değerli büyüme hedefimize ulaşacağız."