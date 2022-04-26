SON DAKİKA: İşte hayatında yeni dönem! SGK 81 ilde uygulama başlatıyor

Son dakika haberleri...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sosyal güvenlik alanındaki iş ve işlemlerin, SGK merkez teşkilatı ile 81 ildeki sosyal güvenlik il müdürlükleri ve ilçelerdeki sosyal güvenlik merkezleri aracılığıyla yürütüldüğü hatırlatıldı. Buralarda, talep ve başvuruların alınmasından sonuçlandırılmasına kadar işlemlerin tamamına yakınının elektronik ortamda yapıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

'SGK İŞVEREN TEMSİLCİSİ' UYGULAMASI BAŞLATILACAK "İş yerlerinde çalıştırılan ve bildirimi yapılan sigortalı sayısına göre kurum tarafından belirlenecek işverenlere taşra teşkilatı nezdindeki talep ve başvurularının öncelikle ele alınması, iş süreçlerinin kısaltılması, iş ve işlemlerin takibi yapılarak hızlı sonuçlandırılması için sosyal güvenlik il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerindeki personel arasından 'SGK İşveren Temsilcisi' belirlenecek."

Uygulamanın ilk olarak İzmir ve Gaziantep sosyal güvenlik il müdürlüklerinde başlatılacağı, sonuçlarına göre diğer il müdürlüklerinde de yayılacağı bildirilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı: