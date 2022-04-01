SON DAKİKA: KDV indirimi bugün resmen başladı! İşte merak edilen KDV indirimi olan ürünler

Son dakika haberleri...Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı KDV indirimi kararı ve buna ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. İndirimli KDV oranları bugün itibarıyla başladı. Peki KDV indirimi hangi ürünleri kapsıyor? İşte detaylar...

Katma Değer Vergisi'ne ilişkin indirim düzenlemesi kısaca KDV indirimi bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Bebek bezinden tohuma, arsa satışından lokantalara kadar birçok alanda indirimler fiyatlara yansıdı.

Enflasyonla mücadele alanında önemli adımlar atılırken temel gıda ürünleri dışında temel ihtiyaç malzemelerinde de KDV'ler böyle düşürülmüş oldu.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce yüzde 18 KDV oranı uygulanarak satın alınan araçların teslimi ile özel matrah uygulanarak yapılan teslimlerde yüzde 18 KDV uygulanacak.

Buna göre, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan tohumluk ve fidanların KDV oranı yüzde 1'e indi.

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların net alanının 150 metrekareye kadar olan kısmı için uygulanacak KDV oranı yüzde 1 oldu.

Konutların net alanının 150 metrekareye kadar olan kısmı için KDV oranı yüzde 8 olarak uygulanmaya başlandı.