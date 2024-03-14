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S&P Global Arjantin'in kredi notunu indirdi

S&P Global, Arjantin'in yerel para cinsinden kredi notunu "seçici temerrüt - SD" seviyesine indirdi.

Oluşturma Tarihi 14 Mart 2024 08:40

Son Güncelleme Tarihi 14 Mart 2024 08:40

S&P Global Ratings, Arjantin'in yerel para cinsinden kredi notunu CCC-/C seviyesinden "Seçici Temerrüt-SD" seviyesine indirdi. Yabancı para cinsinden kredi notunu ise CCC-/C olarak teyit etti.

S&P, Arjantin'in yabancı para cinsinden uzun vadeli notunun görünümünün olumsuz olmaya devam ettiğini vurguladı.

S&P, "Olumsuz siyasi gelişmelerin ekonomi politikasını sekteye uğratması ve ülkenin zaten sınırlı olan finansman erişimini daha da zayıflatması halinde önümüzdeki 12 ay içinde yabancı para cinsinden notları düşürebiliriz. Özellikle IMF'nin Genişletilmiş Fon Kolaylığı kapsamında çok taraflı finansmana erişimin kaybedilmesi, ülkenin mütevazı ticari döviz borç servisini karşılama kabiliyetini ciddi şekilde sınırlayacaktır" dedi.

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