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S&P Global Mısır'ın kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, bu yılın başlarında görünümünü aşağı çektiği Mısır'ın, finansman baskıları nedeniyle bu kez kredi notunu düşürdü.

Oluşturma Tarihi 23 Ekim 2023 08:54

Son Güncelleme Tarihi 23 Ekim 2023 08:54

S&P Global'den yapılan açıklamaya göre, Mısır'ın uzun ve kısa dönem yabancı para cinsinden kredi notu "B"den "B-"ye indirildi. Yerel para cinsinden kredi notu "B" olarak teyit edildi.

Açıklamada, "Temel parasal ve yapısal reformlardaki yavaş ilerleme, Mısır'ın yüksek dış finansman ihtiyaçlarını karşılama açısından kritik olan çok taraflı ve ikili fonların ödenmesini geciktirdi. Gecikmenin maliyetleri arasında döviz kıtlığı, resmi ve gayri resmi döviz kurları arasında geniş bir fark, düşük işçi dövizi girişleri ve zayıf özel sektör güveni ve büyümesi yer alıyor." denildi.

Kuruluş, Ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4,0, gelecek yıl yüzde 3,5 büyüdükten sonra, üst üste iki yıl yüzde 3,8 büyüyeceğini öngördü.

Kredi notunun görünümü indirimin ardından "negatif"ten "durağan"a revize edildi.

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