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S&P Global'den FED faiz kararlarına ilişkin açıklama

Tüm piyasalar bugün ve yarın yapılacak FED faiz kararını beklerken S&P Global'den konuyla ilgili açıklama geldi.

Oluşturma Tarihi 17 Aralık 2024 09:11

S&P Global, bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından 25 baz puanlık bir faiz indirimi beklediğini belirtirken, gelecekteki politika gevşemesine yönelik ihtiyatlı bir duruş sergileyeceğini öngördü.

S&P Global, Fed faiz oranının gelecek yıl sonuna kadar %3,50-3,75'e ulaşacağını düşünüyor. Bu daha önceki %3,00-3,25 tahmininden yukarı yönlü bir revizyona işaret ediyor.

S&P Global, "Bu ayarlama, daha önce anlaşılandan daha dirençli bir ekonomik büyümeyi, kalıcı aşırı enflasyonist dürtüyü ve ayrıca gelen yönetimin politika tercihlerinden kaynaklanan enflasyon beklentilerine yönelik yukarı yönlü riski yansıtıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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