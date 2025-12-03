S&P: Türk şirketlerinin kredi görünümünde 2026’ya girerken baskı azaldı

CANLI BORSA
S&P Global Ratings'in yayımladığı rapora göre, 2025’te Türk şirketlerinin kredi kalitesinde yaşanan zayıflamanın ardından, 2026’ya girerken reytinglerde aşağı yönlü baskının sınırlı kaldığı ifade edildi.

S&P'nin Türk şirketlerinin kredi görünümüne ilişkin son raporunda, derecelendirme kapsamındaki 15 Türk şirketinden yalnızca birinin negatif görünüme sahip olduğu belirtildi.

Bu tablo, 2025 yılında daha yüksek reytingli dört şirketin olumsuz reyting işlemleriyle karşılaştığı bir dönemin ardından toparlanma sinyali olarak değerlendirildi.

Raporda, yüksek faiz oranlarının şirketler için en belirleyici kredi unsuru olmaya devam ettiği vurgulanırken, borcun FAVÖK'e (EBITDA) oranını gösteren medyan kaldıraç seviyesinin 2,6 ile sağlıklı kaldığı ifade edildi.

S&P Global Ratings, politika faizinde beklenen düşüşe paralel olarak, şirketlerin faiz karşılama oranları ile serbest nakit akışlarında iyileşme öngördüğünü de paylaştı.

Derecelendirilmiş Türk şirketleri açısından zayıf iç talep ve yükselen maliyetlerin, küresel ticaretteki gelişmelere kıyasla daha öncelikli riskler oluşturduğu vurgulanıyor.

Küresel gelişmelerin ise özellikle çelik ve tekstil gibi ihracata dayalı sektörleri etkilediği ifade ediliyor. Ayrıca, Türk lirasının dolara karşı reel olarak değer kazanmasının ihracatçıları zorlayabileceği, ancak bu baskının geçici olabileceği değerlendiriliyor.

Raporda, şirketlerin borçlanma vadelerine de dikkat çekiliyor. Yeniden finansman ihtiyacının en yoğun döneminin 2028 yılında olacağı belirtilirken, bu yıl vadesi dolacak yaklaşık 2 milyar dolarlık tahvil ödemesinin yönetilebilir düzeyde olduğu ifade ediliyor.

