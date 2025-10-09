CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Suriye yönetimi ulusal parayı modernize edecek

Suriye yönetimi ulusal parayı modernize edecek

Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdülkadir Husariyye, ulusal parayı modernize etmek amacıyla üzerinde resim ve sembol bulunmayan 6 yeni banknot serisi çıkarılacağını açıkladı.

Oluşturma Tarihi 09 Ekim 2025 12:34

Son Güncelleme Tarihi 09 Ekim 2025 12:35

Suriye Merkez Bankası Başkanı Husariyye, Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, yeni para banknotlarının küçük, orta ve büyük olmak üzere farklı boyutlarda olacağını söyledi.

Husariyye, ulusal parayı modernize etmek amacıyla üzerinde resim ve sembol bulunmayan 6 yeni banknot serisi çıkarılacağını ifade ederek "Yeni banknotlar, doğrulamayı kolaylaştıracak şekilde tasarlanmış olup uluslararası standartlara uygun şekilde hazırlanmıştır." dedi.

Basım ve dağıtım süreci tamamlandıktan sonra banknotlara ilişkin tüm ayrıntıların kamuoyuyla paylaşılacağını kaydeden Husariyye, yeni banknotların, dolaşımdaki eski ve yıpranmış paraların yerini alacağını ancak toplam para arzını artırmayacağını vurguladı.

Husariyye, "Bu, bir modernizasyon adımıdır, para arzını genişletme amacı taşımıyor, para piyasasındaki likiditenin düzenlenmesi ve fiyat istikrarının sağlanması için hedefli para politikasıdır. Bunu uygulayacağız." diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Dünya Bankası’ndan Türkiye ekonomisine güven: Büyüme tahmini yükseldi! Dünya Bankası'ndan Türkiye ekonomisine güven: Büyüme tahmini yükseldi! 08 Ekim 2025 09:00
ABD’de tüketici kredileri beklentileri karşılamadı ABD'de tüketici kredileri beklentileri karşılamadı 08 Ekim 2025 08:56
IMF: Akıllı kamu harcamaları büyümeyi destekleyebilir IMF: Akıllı kamu harcamaları büyümeyi destekleyebilir 08 Ekim 2025 08:52
Dünya Ticaret Örgütü, küresel ticarette büyüme öngörüsünü artırdı Dünya Ticaret Örgütü, küresel ticarette büyüme öngörüsünü artırdı 07 Ekim 2025 16:02
Çin’in döviz rezervi eylülde 3 trilyon doları aştı Çin'in döviz rezervi eylülde 3 trilyon doları aştı 07 Ekim 2025 10:39
Güneş enerjisi 2025-2030 döneminin yenilenebilir lokomotifi olacak Güneş enerjisi 2025-2030 döneminin yenilenebilir lokomotifi olacak 07 Ekim 2025 09:45
Brent petrolün varili 65,58 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 65,58 dolardan işlem görüyor 07 Ekim 2025 09:27
ABD’de işsizlik başvurularında artış yaşandı ABD'de işsizlik başvurularında artış yaşandı 07 Ekim 2025 08:58
TİGEM 4,1 milyon kilogram buğday satacak TİGEM 4,1 milyon kilogram buğday satacak 07 Ekim 2025 09:02
Hazine, bono ihalesiyle 42,4 milyar lira borçlandı Hazine, bono ihalesiyle 42,4 milyar lira borçlandı 06 Ekim 2025 15:19
Avro Bölgesi’nde yatırımcı güveni ekimde yükseldi Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni ekimde yükseldi 06 Ekim 2025 14:42
Avro Bölgesi’nde perakende satışlar ağustosta yüzde 0,1 arttı Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ağustosta yüzde 0,1 arttı 06 Ekim 2025 14:41
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler