Tera Yatırım Teknoloji Holding'de üst düzey atama

Tera Yatırım Teknoloji Holding'in Üst Yöneticilik (CEO) görevine Cebrail Taşkın getirildi.

Oluşturma Tarihi 12 Aralık 2025 15:50

Şirketten yapılan açıklamaya göre, mühendislik, bilgi teknolojileri, telekomünikasyon, finansal teknolojiler ve dijital dönüşüm alanlarında 30 yıldan fazla deneyime sahip Taşkın, 5 Aralık itibarıyla görevine başladı.

Yüksek lisans (MBA) ve doktora dereceleri bulunan Taşkın, profesyonel kariyerinde Türk Telekom'da Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı (CTO) ile Hazine ve Maliye Bakanlığında Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü görevlerini üstlendi.

Kariyeri boyunca kritik dönüşüm projelerini yöneten, finansal teknoloji girişimlerinde çeşitli roller alan Taşkın, Fransa'da 'En İyi Makale', İngiltere'de 'Yılın Bilgi Teknolojileri Üst Yöneticisi' altın ödülüne layık görüldü.

Taşkın, Bahçeşehir Üniversitesi'nde Bilgi Teknolojileri alanında yüksek lisans dersleri verirken, Amerikan Patent Ofisi tarafından tescillenen bir patenti de bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cebrail Taşkın, holdingin yeni dönemde teknoloji odaklı büyüme stratejisini güçlendireceğini belirtti.

Tera'nın her bir iştirakini veri, yapay zeka ve siber güvenlikle güçlendirerek tüm grubu 'bağlı, akıllı ve sürdürülebilir' bir yapıya kavuşturacaklarını vurgulayan Taşkın, şunları kaydetti:

'Tera'yı bölgesel bir teknoloji ve inovasyon üssü haline getireceğiz. Türkiye'den dünyaya açılan bir teknoloji markası inşa ediyoruz. Tera Holding, finans, teknoloji, tarım ve hizmet sektörlerinde geniş bir portföye sahip güçlü bir grup. Bizim hedefimiz, bu portföyü bir inovasyon zincirine dönüştürmek.'

Taşkın, 'Tera Yatırım Teknoloji Holdingi siber güvenlikten savunma teknolojilerine, yapay zekadan, finansal teknolojilere, tarım ve enerji teknolojilerinden akıllı gayrimenkul projelerine kadar uzanan geniş bir yelpazede, entegre bir teknoloji yatırım platformu olarak konumlandırıyoruz.' ifadelerini kullandı.

