Tokyo'da çekirdek enflasyon yavaşladı

Tokyo'da taze gıdalar hariç tutulduğunda çekirdek tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Aralık ayında bir önceki yıla göre %2,1 artarak medyan piyasa tahminiyle eşleşti. Kasım ayındaki %2,3'lük artışın ardından gelen bu artış, Haziran 2022'deki en düşük seviyeye indi.

Verilere göre, BOJ tarafından daha geniş fiyat eğilimlerinin bir göstergesi olarak yakından izlenen taze gıda ve yakıt fiyatlarından arındırılmış "çekirdek" endeks, Kasım ayındaki %3,6'lık artışın ardından Aralık ayında %3,5 arttı.

Da-ichi Life Research Institute kıdemli yönetici ekonomisti Yoshiki Shinke, "Şirketler muhtemelen fiyatları artırmaya devam etmek istiyor ancak artışların hızı yavaşlıyor gibi görünüyor. Japonya'da %2'lik sürdürülebilir enflasyona ulaşmanın önündeki engeller yüksek" dedi. Shinke, ülke çapındaki çekirdek tüketici enflasyon oranının bu yılın sonlarından gelecek yılın başlarına kadar BOJ'un %2'lik hedefinin altına düşmesini beklediğini sözlerine ekledi.

Verilere göre, enerji fiyatları Aralık ayında bir önceki yıla göre %18,8 düşerek, devlet sübvansiyonları ve geçen yılki artışın baz etkisi nedeniyle Kasım ayındaki %16,7'lik düşüşten daha fazla geriledi.

Gıda fiyatlarındaki artış da Kasım ayındaki %6,4 seviyesinden Aralık ayında %6,0'ya gerileyerek maliyet yönlü baskıların azaldığına işaret etmiştir.

Ayrı bir veri, hane halkı harcamalarının Kasım ayında dokuzuncu ay üst üste düştüğünü göstererek Japonya ekonomisinin kırılgan yapısının altını çizdi ve bu da BOJ'u devasa teşviklerini çok erken aşamalı olarak sonlandırma konusunda temkinli tutabilir.