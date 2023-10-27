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Tokyo'da çekirdek enflasyon yeniden yükseldi

Tokyo bölgesinde çekirdek enflasyon yeniden yükselerek, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) üzerindeki baskıyı artırdı.

Oluşturma Tarihi 27 Ekim 2023 09:04

Son Güncelleme Tarihi 27 Ekim 2023 09:04

Japonya İstatistik Kurumu (e-Stat) tarafından yapılan açıklamaya göre, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) takip ettiği gıda hariç tüketici fiyatlarında yıllık artış yüzde 2,5'ten yüzde 2,7'ye çıktı. Piyasa beklentisi fiyatlarda yüzde 2,5 seviyesinin korunacağı yönündeydi.

Artışta başta oteller olmak üzere hizmet sektörü fiyatlarındaki yükselişler etkili oldu. Hizmet fiyatları, satış vergisi artışının olduğu yıllar hariç tutulduğunda yüzde 2,1 ile 1994 başından bu yana en hızlı yükselişi kaydetti.

Taze gıda ve enerjinin hariç tutulduğunda bir diğer çekirdek tüketici fiyatlarında ise artış yüzde 3,8 seviyesinde kaldı.

Manşet enflasyon ise yüzde 2,8'den yüzde 3,3 seviyesine doğru hızlı bir artış gösterdi.

Tokyo'nun rakamları gelecek ay açıklanacak ulusal verilere ilişkin öncü göstergeler olarak kabul ediliyor.

Veriler, fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskının, BoJ Başkanı Kazuo Ueda'nın mevcut görüşünden daha güçlü olabileceğini ve BoJ'un gelecek hafta politika kurulu toplantısında bu yıl ve bir sonraki yıl için fiyat görünümlerini yukarı revize etme olasılığını potansiyel olarak artırabileceğine işaret ediyor.

BoJ'un gelecek haftaki toplantısı 31 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek.

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