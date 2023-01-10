Son 7 aydır BOJ'un yüzde 2 hedefini aşan çekirdek tüketici fiyat artış oranı Aralık ayında Tokyo'da yüzde 4,0 oldu.

Ekonomistler ise, taze gıda fiyatlarını dışarıda bırakan ancak akaryakıt fiyatlarını hesaba dahil edin çekirdek tüketici fiyat endeksinin Aralık ayında yüzde 3,8 artmasını bekliyorlardı. Kasım ayında çekirdek tüketici fiyatları yüzde 3,6 artmıştı.

Tokyo'da enflasyon yüzde 4,0 seviyesini en son Nisan 1982'de görmüştü. O tarihte çekirdek TÜFE yüzde 4,2 olmuştu.

Taze gıdanın yanı sıra akaryakıt fiyatlarını da dışarıda bırakan çekirdek-çekirdek TÜFE endekrsi ise Aralık ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 arttı. Kasım ayında artış oranı yüzde 2,5 olmuştu.