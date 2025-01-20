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Trump'ın desteklediği memecoinler 14 milyar doların üzerine çıktı

Donald ve Melania Trump, kripto endüstrisi umutları yükselirken rakip memecoin'leri piyasaya sürdü

Oluşturma Tarihi 20 Ocak 2025 09:18

Son Güncelleme Tarihi 20 Ocak 2025 09:18

Donald Trump tarafından desteklenen bir memecoin'in toplam değeri, eşi Melania tarafından rakip bir coin'in piyasaya sürülmesinin ardından düşmeden önce hafta sonu boyunca 14 milyar doların üzerine çıktı.

$TRUMP kripto para biriminin piyasaya sürülmesi, yeni başkanın destekçilerinin coşkusunu finansal kazanç için sömürdüğü suçlamalarına yol açtı.

Cuma akşamı piyasaya sürülmesinden bu yana, Trump'ın aile şirketinin doğrudan hissesine sahip olduğu coin, Coinbase'in verilerine göre yaklaşık 6 dolardan 75 dolara yükselerek dolaşımdaki coinlerin değerini 14 milyar dolardan fazla yaptı.

Ancak Pazar günü, seçilmiş başkanın eşi rakip bir memecoin olan $MELANIA'nın piyasaya sürüldüğünü duyurdu.

DEX Screener'ın verilerine göre, yeni first lady'nin coin'i akşam saatlerinde 8,5 milyar $'lık bir piyasa değerine yükseldi.

Coinbase verilerine göre, Trump'ın kendi coin'inin değeri duyurudan kısa bir süre sonra düştü ve 75 $'dan bunun yarısından biraz fazlasına düşerek $TRUMP'ın piyasa değerinden yaklaşık 7 milyar $ sildi.

Trump token'ının hızla artan değeri, onu kripto piyasasının en büyük "memecoin "lerinden ya da çevrimiçi viral anları temsil eden token'lardan biri haline getirmişti. Başlangıçta sektörün içinden bir şaka olarak geliştirilen memecoin'lerin herhangi bir iş modeli ya da nakit akışı bulunmuyor.

Trump'ın Kasım ayındaki seçim zaferinden bu yana yeni memecoin'lerin sayısı ve değerleri arttı. Sektör yöneticileri ve tüccarlar yeni yönetimin kripto varlıklara karşı daha dostane bir yaklaşım benimseyeceğine inanıyor.

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