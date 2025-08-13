CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Trump'ın, Putin'le görüşmesi sonuçsuz kalırsa Rus ekonomisi çökecek

Trump'ın, Putin'le görüşmesi sonuçsuz kalırsa Rus ekonomisi çökecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 15 Ağustos'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmeden sonuç alamaması halinde "Rus ekonomisini çökertmeye" çalışacağı ve Ukrayna'ya NATO ülkeleri aracılığıyla silah akışını sürdüreceği öne sürüldü.

Oluşturma Tarihi 13 Ağustos 2025 15:16

Axios sitesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya-Ukrayna Savaşı gündemiyle 15 Ağustos'ta Alaska'da yapacağı görüşme öncesi Washington'daki atmosfer ele alındı.

İsmi açıklanmayan bir yetkili, Trump'ın Putin'e "hala kızgın olduğunu" belirterek "Aylardır genel görünüm, Rus ekonomisini kolayca çökertebileceğimiz yönünde. (Trump) Taraf tutmak zorunda kalırsa Rus ekonomisini çökertmeye başlayacak." dedi.

Yetkili, Trump'ın anlaşmaya varılması konusunda gayret göstereceğini ancak diplomatik çabalar sonuç vermese Ukrayna'ya gönderilmek üzere NATO ülkelerine silah satmayı sürdüreceğini ifade etti.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, 15 Ağustos'ta Putin ile yapacağı görüşmeden ateşkesin çıkmasını umduğunu belirterek "Putin'le görüşmemin iyi geçeceğini düşünüyorum ama kötü de geçebilir." demişti.

Putin'le görüşmenin "çok yapıcı" geçeceğine inandığını söyleyen Trump, görüşmede Rus liderden "savaşı bitirmesini" isteyeceğini belirtmişti.

İlginizi Çekebilir
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 12 Ağustos 2025 09:29
Fitch: ABD’de kurumsal borçlarda temerrüt oranı ikinci çeyrekte arttı Fitch: ABD'de kurumsal borçlarda temerrüt oranı ikinci çeyrekte arttı 12 Ağustos 2025 09:10
İngiltere’de tüketici harcamaları ılımlı arttı İngiltere'de tüketici harcamaları ılımlı arttı 12 Ağustos 2025 09:08
Trump, Çin ile gümrük vergileri ateşkesini uzatan bir kararname imzaladı Trump, Çin ile gümrük vergileri ateşkesini uzatan bir kararname imzaladı 12 Ağustos 2025 09:04
Avustralya Merkez Bankası faizi 25 baz puan indirdi Avustralya Merkez Bankası faizi 25 baz puan indirdi 12 Ağustos 2025 09:02
Çin ABD’ye tarife ateşkesini 90 gün daha uzattı Çin ABD'ye tarife ateşkesini 90 gün daha uzattı 12 Ağustos 2025 08:59
Piyasalar ABD enflasyonuna odaklandı Piyasalar ABD enflasyonuna odaklandı 12 Ağustos 2025 08:50
New York borsası haftaya yatay seyirle başladı New York borsası haftaya yatay seyirle başladı 11 Ağustos 2025 17:06
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 11 Ağustos 2025 16:40
Hazine, yarın bir ihale ve bir doğrudan satış gerçekleştirecek Hazine, yarın bir ihale ve bir doğrudan satış gerçekleştirecek 11 Ağustos 2025 15:45
Hazine 80,5 milyar lira borçlandı Hazine 80,5 milyar lira borçlandı 11 Ağustos 2025 15:41
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 11 Ağustos 2025 13:28
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler