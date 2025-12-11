Asya borsaları negatif seyrediyor

CANLI BORSA
Asya borsalarında ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gitmesine rağmen temkinli çizgisini koruması ve yapay zeka şirketlerine ilişkin endişelerle Hindistan hariç negatif bir seyir izleniyor.

Fed dün, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,5-3,75 aralığına çekti. Böylece banka, aralık toplantısıyla birlikte faiz indirim döngüsünü sürdürmüş ve bu yıl üçüncü kez gevşemeye gitmiş oldu.

Fed Başkanı Jerome Powell, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin son aylarda arttığının görüldüğünü belirtirken, enflasyon beklentilerine ilişkin kısa vadeli göstergelerin hem piyasa hem de anket bazlı ölçümlerde görüldüğü gibi yılın başlarındaki zirve noktalarından gerilediğine işaret etti.

ABD'li teknoloji devi Oracle'ın finansal sonuçları beklentilerin altında kalması sonrasında Asya borsalarında bölgedeki teknoloji şirketlerindeki düşüşlerin öncülüğünde satış ağırlıklı bir seyir izleniyor.

Çin ve Japonya arasındaki jeopolitik gerilim de Asya piyasalarında risk iştahını azalmasına neden oluyor. Öte yandan Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin ekonomisine ilişkin büyüme beklentilerini bu yıl için yüzde 4,8'den yüzde 5'e, gelecek yıl için ise yüzde 4,2'den yüzde 4,5'e çıkardı.

Bu beklentilerin ekim ayında yayımlanan Dünya Ekonomik Görünüm raporunda yer alan tahminlere kıyasla sırasıyla 0,2 ve 0,3 puanlık yukarı yönlü revizyonları yansıttığı belirtilen açıklamada, bu revizyonun memnuniyetle karşılanan makroekonomik politika teşvik önlemleri ile Çin ihracatına uygulanan beklenenden düşük tarifelerden kaynaklandığı aktarıldı.

Öte yandan Japonya'nın, gelecek yıl yapılacak G7 Zirvesi'ne Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in davet edilmesi ihtimalinden endişe duyduğu bildirildi. Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,92 düşüşle 50.139 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,59 azalışla 4.110 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 değer kaybıyla 3.867 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi bir önceki kapanışının hemen altında 25.541 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,4 kazançla 84.760 puanda seyrediyor.

