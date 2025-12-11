CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Brent petrolün varili 61,72 dolar

Brent petrolün varili 61,72 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 61,72 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 11 Aralık 2025 09:57

Dün 62,54 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 62,45 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 61,72 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,03 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi kararı sonrası küresel talebe ilişkin endişelerin sürmesi ve jeopolitik gelişmelerin sınırlı etki göstermesi belirleyici oldu.

Fed, politika faizini 25 baz puan indirerek hedef aralığını yüzde 3,5-3,75'e çekti. Bu, mevcut döngüdeki üçüncü faiz indirimi oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, yönetiminin Venezuela açıklarında bir petrol tankerine el koyduğunu doğruladı.

ABD'nin Venezuela açıklarında yaptırıma tabi bir petrol tankerine el koyması ilk etapta arz kesintisi ihtimalini gündeme getirdi ancak bu adımın küresel piyasaya geniş ölçekli etkisinin olmayacağı değerlendirmeleri fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı sınırladı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verileri de talep tarafındaki zayıflığı destekledi. EIA'nın haftalık verilerine göre ham petrol stokları beklentilerin üzerinde azalırken, benzin ve distilat stoklarındaki artış, ürün talebindeki mevsimsel yavaşlamayı ortaya koydu. Bu görünüm de fiyatların gerilemesine katkı sağladı.

Uzmanlar, mevcut durumda talep kaynaklı risklerin öne çıktığını ve bu nedenle petrol fiyatlarının kısa vadede baskı altında kalmaya devam edebileceğini belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 64,34 dolar direnç, 61,29 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.

İlginizi Çekebilir
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 10 Aralık 2025 09:43
Fransa ekonomisi son çeyrekte büyümeye hazırlanıyor Fransa ekonomisi son çeyrekte büyümeye hazırlanıyor 10 Aralık 2025 09:23
Kevin Hassett: Fed faizi 25 baz puan indirebilir Kevin Hassett: Fed faizi 25 baz puan indirebilir 10 Aralık 2025 09:17
Piyasalar Fed’in faiz kararı öncesinde karışık seyrediyor Piyasalar Fed'in faiz kararı öncesinde karışık seyrediyor 10 Aralık 2025 09:11
Standard Chartered’dan Bitcoin tahmininde revizyon: 500 bin dolar hedefi 2030’a ertelendi Standard Chartered’dan Bitcoin tahmininde revizyon: 500 bin dolar hedefi 2030’a ertelendi 10 Aralık 2025 09:03
BM küresel ticarette büyüme bekliyor BM küresel ticarette büyüme bekliyor 10 Aralık 2025 08:56
Küresel borç 346 trilyon dolara ulaştı Küresel borç 346 trilyon dolara ulaştı 10 Aralık 2025 08:51
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 09 Aralık 2025 16:44
Rusya’da bütçe açığı 4,3 trilyon rubleye çıktı Rusya'da bütçe açığı 4,3 trilyon rubleye çıktı 09 Aralık 2025 15:40
Almanya’da kamu çalışanları Berlin’de uyarı grevine gidecek Almanya'da kamu çalışanları Berlin’de uyarı grevine gidecek 09 Aralık 2025 14:53
ABD’de küçük işletme iyimserliği kasımda arttı ABD'de küçük işletme iyimserliği kasımda arttı 09 Aralık 2025 14:15
AB’den Google’a soruşturma AB'den Google'a soruşturma 09 Aralık 2025 13:36
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler