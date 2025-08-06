Trump'tan Çin açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir televizyon programında ekonomi gündemine yönelik değerlendirmede bulundu. Çin ile sürdürülen ticaret görüşmelerinde son durumun sorulması üzerine Trump, "Bir anlaşmaya çok yaklaşıyoruz. Çin'le çok iyi anlaşıyoruz" yanıtını verdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşme talep ettiğini kaydeden Trump, anlaşma yapmaları durumunda yıl sonundan önce görüşme yapabileceğini kaydetti. Trump, "İyi bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum. Zorunlu değil ama iyi bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum" ifadesini kullandı.