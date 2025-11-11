CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Trump’tan Hindistan’a tarife indirimi sinyali

Trump’tan Hindistan’a tarife indirimi sinyali

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan mallarına uygulanan gümrük tarifelerini "bir noktada" düşüreceğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 11 Kasım 2025 08:42

ABD'nin Hindistan ile bir ticaret anlaşmasına "oldukça yaklaştığını" söyleyen Trump, iki ülkenin ""herkes için iyi olacak bir anlaşmaya" varmak üzere olduğunu ifade etti.

Eski personel ofisi başkanı Sergio Gor'un Hindistan büyükelçisi olarak yemin töreninde konuşan Trump, Hindistan'ın Rus petrolü alımını "çok büyük ölçüde azalttığını" vurgulayarak, "Tarifeleri düşüreceğiz, yani bir noktada. Şu anda beni sevmiyorlar ama bizi tekrar sevecekler. Adil bir anlaşma yapıyoruz" dedi.

Gor'un Modi ile "dostane" bir ilişki geliştirdiğini belirten Trump, "Sergio, büyükelçi olarak ülkelerimiz arasındaki bağları güçlendirecek, ABD'nin kilit sektörlerine yatırımları teşvik edecek, Amerikan enerji ihracatını artıracak ve güvenlik iş birliğimizi genişletecek" dedi.

İlginizi Çekebilir
Fitch’ten İrlanda’nın için kredi notu kararı Fitch'ten İrlanda'nın için kredi notu kararı 08 Kasım 2025 10:02
ABD’de tüketici kredileri Eylül’de beklentiyi aştı ABD'de tüketici kredileri Eylül'de beklentiyi aştı 08 Kasım 2025 09:09
Altının kilogram fiyatı arttı Altının kilogram fiyatı arttı 07 Kasım 2025 16:53
ABD’de faiz kararı için kritik veriler bu ay da yayımlanmayacak ABD’de faiz kararı için kritik veriler bu ay da yayımlanmayacak 07 Kasım 2025 16:37
FAO açıkladı: Küresel gıda fiyatları ekimde geriledi FAO açıkladı: Küresel gıda fiyatları ekimde geriledi 07 Kasım 2025 16:38
AB’den 2035 yasağına geri adım sinyali: Otomotivde rekabet endişesi AB'den 2035 yasağına geri adım sinyali: Otomotivde rekabet endişesi 07 Kasım 2025 15:59
Belçika’da bütçe pazarlığında son tarih belli oldu Belçika'da bütçe pazarlığında son tarih belli oldu 07 Kasım 2025 15:17
Çin’in döviz rezervi 3,3 trilyon dolara çıktı Çin'in döviz rezervi 3,3 trilyon dolara çıktı 07 Kasım 2025 14:43
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 07 Kasım 2025 13:33
Almanya’nın ihracatı eylülde arttı Almanya'nın ihracatı eylülde arttı 07 Kasım 2025 12:55
Japonya’dan Çin’e deniz ürünleri ihracatı yeniden başladı Japonya'dan Çin'e deniz ürünleri ihracatı yeniden başladı 07 Kasım 2025 11:33
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 07 Kasım 2025 10:09
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler