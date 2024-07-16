CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi UBS'ten dikkat çeken Çin açıklaması: Yarı yarıya azalır

UBS'ten dikkat çeken Çin açıklaması: Yarı yarıya azalır

UBS Group AG'nin ekonomistleri tarafından yayımlanan rapora göre ABD'nin Çin ürünlerine gümrük vergisi %60'a çıkarsa Çin'in büyümesi yarı yarıya azalır.

Oluşturma Tarihi 16 Temmuz 2024 09:16

Son Güncelleme Tarihi 16 Temmuz 2024 09:17

UBS Group AG'nin yeni araştırmasına göre, Çin'in ABD'ye yaptığı tüm ihracatlara %60 oranında yeni gümrük vergisi getirilmesi, Çin'in yıllık büyüme oranını yarıdan fazla azaltacak ve eski Başkan Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesi halinde Pekin için risklerin altını çizecek.

Trump'ın bu yılın başlarında Çin'den ithal edilen mallara %60 oranında sabit bir gümrük vergisi uygulamayı düşündüğü bildirilmişti.

UBS ekonomistlerinin yayınladıkları bir rapora göre, bu gerçekleşirse, takip eden yılda Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılasından yüzde 2,5 puan kesilecek.

Pekin, ekonominin 2023'te %5,2 büyümesinin ardından bu yıl yaklaşık %5 büyümeye ulaşmayı hedefliyor.

Tahmin, bazı ticaretin üçüncü ülkeler üzerinden yönlendirildiği, Çin'in misilleme yapmadığı ve diğer ülkelerin vergi uygulamada ABD'ye katılmadığı varsayımına dayanıyor.

Wang Tao liderliğindeki ekonomistler, bu etkinin yarısının ihracattaki düşüşten, geri kalanının ise tüketim ve yatırıma vurulan darbeden kaynaklanacağını belirttiler.

Ekonomistler, "Zaman içinde, potansiyel olarak daha fazla ihracat ve diğer ekonomilerdeki üretim, daha yüksek ABD tarifelerinin etkisini azaltmaya yardımcı olabilir, ancak diğer ülkelerin de Çin'den yapılan ithalat üzerindeki tarifeleri yükseltme riski vardır" değerlendirmesini yaptılar

İlginizi Çekebilir
SON DAKİKA: Altın fiyatları eşikleri aşıyor! YENİ REKOR! 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın bugün ne kadar? SON DAKİKA: Altın fiyatları eşikleri aşıyor! YENİ REKOR! 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın bugün ne kadar? 13 Temmuz 2024 12:43
ABD’de bankalar ikinci çeyrek bilançolarını açıklamaya başladı ABD'de bankalar ikinci çeyrek bilançolarını açıklamaya başladı 12 Temmuz 2024 16:32
Merkez Bankası Finansal Hesaplar Raporu yayımladı Merkez Bankası Finansal Hesaplar Raporu yayımladı 12 Temmuz 2024 16:25
ABD’de ÜFE Haziran’da ılımlı artış gösterdi ABD'de ÜFE Haziran'da ılımlı artış gösterdi 12 Temmuz 2024 16:07
Altının gramı 2 bin 559 liradan işlem görüyor Altının gramı 2 bin 559 liradan işlem görüyor 15 Temmuz 2024 11:09
Fed’in ilk faiz indirimine kapı aralandı Fed'in ilk faiz indirimine kapı aralandı 12 Temmuz 2024 14:49
Altın TARiHi ZiRVESiNE koştu! Fed rüzgarı: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar? 12 Temmuz Altın TARiHi ZiRVESiNE koştu! Fed rüzgarı: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar? (12 Temmuz) 12 Temmuz 2024 11:18
JP Morgan, Fed’in ilk faiz indirimi için beklentisini erkene çekti JP Morgan, Fed'in ilk faiz indirimi için beklentisini erkene çekti 12 Temmuz 2024 11:06
Birleşik Krallık hisseleri en kötü ayını yaşıyor Birleşik Krallık hisseleri en kötü ayını yaşıyor 12 Temmuz 2024 11:00
Elektrikli araç satışları dünyada artarken Avrupa’da azaldı Elektrikli araç satışları dünyada artarken Avrupa'da azaldı 12 Temmuz 2024 10:49
Brent petrol ABD verisi sonrası yükseldi Brent petrol ABD verisi sonrası yükseldi 12 Temmuz 2024 09:26
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 12 Temmuz 2024 09:05
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.003,55
%0,3546
ALTIN
1.000,56
%0,0559
EURO
1.000,30
%0,0304
DOLAR
1.000,00
%0
BORSA
1.328,94
%32,8936
ALTIN
1.143,04
%14,304
EURO
1.136,49
%13,6489
DOLAR
1.019,64
%1,9635
BORSA
1.407,75
%40,775
ALTIN
1.171,85
%17,1849
EURO
1.147,59
%14,7592
DOLAR
1.056,68
%5,6681
BORSA
2.378,35
%137,835
ALTIN
1.810,82
%81,0824
EURO
1.758,35
%75,8353
DOLAR
1.718,75
%71,8748
BORSA
BİST En Aktif Hisseler