Resesyonun 2023 yılında da devam edeceğini öngören Nouriel Roubini, bunun S&P 500'de keskin bir düzeltmeyi beraberinde getireceğini de savundu.

Roubini Macro Associates Başkanı ve CEO'su olan Roubini, dün yaptığı açıklamada, bir resesyon durumunda S&P 500'ün yüzde 30 düşebileceğini belirtirken, "bir sert iniş" yaşanması durumunda S&P 500'ün yüzde 40 düşmesini beklediğini de ifade etti.

İMKANSIZ GÖREV

2008 global finansal krizini önceden tahmin etmesi nedeniyle "Dr. Kıyamet" olarak adlandırılan Roubini, ABD'de basit, yüzeysel bir resesyon yaşanabileceğini öngörenlere ise şirketlerin ve hükümetlerin yüksek borç rasyolarına bakmalarını tavsiye etti. Roubini, faiz oranları ve borç sevris maliyetleri arttıkça "pek çok zombi kuruluş, zombi hane halkı, şirket, banka, gölge banka ve zombi ülkeler ölecekler. Böylece biz kimin çıplak yüzdüğünü göreceğiz" dedi.

Roubini demecinde, ABD ekonomisinde yüzde 2 enfasyon hedefini bir sert iniş olmadan gerçekleştirmenin Fed için "imkansız görev" olduğunu belirtirken, Fed'den bu hata 75 baz puan, Kasım ve Aralık'ta 50'şer baz puan faiz artırımı beklediğini de vurguladı.