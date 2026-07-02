Vergi indirimi ve emeklilik sisteminde dev reform! Gurbetçilerin yoğun yaşadığı ülkede duyuruldu

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, koalisyon komitesi toplantısının ardından Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında hükümetin yeni reform paketini kamuoyuyla paylaştı.

Merz, "Almanya'yı yeniden doğru rotaya sokmak istiyoruz. Bugün ülkemiz için iyi bir gün." ifadelerini kullanarak reformların ekonomik büyüme ve istihdamı desteklemeyi amaçladığını söyledi.

DAR VE ORTA GELİRLİLERE 10 MİLYAR AVROLUK VERGİ DESTEĞİ

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) üzerinde uzlaştığı "Ekonomik Büyüme ve İstihdam Programı" kapsamında dar ve orta gelirli vatandaşlara yıllık 10 milyar avroluk vergi muafiyeti sağlanacak.

Paketin 2028 yılında tamamen yürürlüğe girmesiyle birlikte, iki çocuklu ve yıllık vergilendirilebilir geliri 60 bin avro olan çalışan bir ailenin yıllık vergi yükü mevcut duruma göre 600 avrodan fazla azalacak.

YÜKSEK GELİRLİLERE DAHA FAZLA VERGİ

Vergi indirimlerinin finansmanı ise yüksek gelir grubuna uygulanacak ek vergilerle sağlanacak.

Yeni düzenlemeye göre:

Yıllık geliri 250 bin avronun üzerinde olanlardan yüzde 45 gelir vergisi alınacak.

280 bin avronun üzerindeki gelirlerde vergi oranı yüzde 47 olacak.

Mini-Job olarak adlandırılan kısa süreli ve düşük ücretli işlerde uygulanan sabit vergi oranı ise yüzde 2'den yüzde 5'e çıkarılacak.

HASTALIK RAPORLARINDA YENİ DÖNEM

Reform paketinin dikkat çeken başlıklarından biri de sağlık sistemi oldu.

Kovid-19 salgını sonrasında hastalık izinlerinde ciddi artış yaşandığını belirten Merz, mevcut uygulamanın sürdürülebilir olmadığını ifade etti.

Bu kapsamda;

Telefonla sağlık raporu alma uygulaması tamamen kaldırılacak.

Doktor raporu zorunluluğu hastalığın 4'üncü günü yerine ilk gününden itibaren uygulanacak.

EMEKLİLİK REFORMU YIL SONUNA KADAR YASALAŞACAK

Başbakan Merz, Emeklilik Komisyonu'nun hazırladığı reform önerilerinin yıl sonuna kadar yasalaştırılacağını açıkladı.

Sağlık reformuna ilişkin düzenlemelerin ise yaz tatili öncesinde Federal Meclis (Bundestag) ile Federal Konseyin (Bundesrat) onayına sunulacağını bildirdi.

KONUT ŞİRKETLERİNİN KAMULAŞTIRILMASI YASAKLANACAK

Merz, Berlin'de uzun süredir tartışılan büyük konut şirketlerinin kamulaştırılması girişimlerine de son vereceklerini açıkladı.

Çıkarılacak federal yasa ile konut şirketlerinin kamulaştırılmasının tamamen yasaklanacağını belirten Merz, uygun fiyatlı konut üretiminin ise artırılacağını söyledi.

BÜROKRASİ AZALACAK, DİJİTALLEŞME HIZLANACAK

Reform paketi kapsamında federal bakanlıklardaki personel sayısının dijitalleşme sayesinde azaltılması planlanıyor.

Hükümet ayrıca sosyal yardım dolandırıcılığıyla mücadele için kapsamlı bir eylem planını hayata geçirecek.

Bunun yanı sıra ekonomide esnekliği artırmak amacıyla geçici iş sözleşmelerinin kapsamı genişletilecek, pazar günleri mağazaların daha uzun süre açık kalmasına da izin verilecek.

REFORMLARLA EKONOMİYİ CANLANDIRMAYI HEDEFLİYOR

Son kamuoyu yoklamalarında aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin gerisinde kalan Başbakan Merz, uzun süredir Avrupa'nın en büyük ekonomisini yeniden büyüme patikasına döndürecek reformları hayata geçirmesi yönünde baskı altındaydı.

Merz, vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Sürece dahil olun ve bu reformlarda bizi destekleyin. Ülkemiz daha fazlasını yapabilir ve daha fazlasını istiyor." dedi.