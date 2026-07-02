CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Vergi indirimi ve emeklilik sisteminde dev reform! Gurbetçilerin yoğun yaşadığı ülkede duyuruldu

Vergi indirimi ve emeklilik sisteminde dev reform! Gurbetçilerin yoğun yaşadığı ülkede duyuruldu

Gurbetçi Türklerin yoğun olarak yaşadığı Almanya'da hükümet, dar ve orta gelirli vatandaşlara 10 milyar avroluk vergi desteği, emeklilik reformu, sağlık raporu uygulamasında değişiklik ve uygun fiyatlı konut üretimini kapsayan kapsamlı reform paketini açıkladı.

AA

Oluşturma Tarihi 02 Temmuz 2026 12:46

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, koalisyon komitesi toplantısının ardından Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında hükümetin yeni reform paketini kamuoyuyla paylaştı.

Merz, "Almanya'yı yeniden doğru rotaya sokmak istiyoruz. Bugün ülkemiz için iyi bir gün." ifadelerini kullanarak reformların ekonomik büyüme ve istihdamı desteklemeyi amaçladığını söyledi.

DAR VE ORTA GELİRLİLERE 10 MİLYAR AVROLUK VERGİ DESTEĞİ

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) üzerinde uzlaştığı "Ekonomik Büyüme ve İstihdam Programı" kapsamında dar ve orta gelirli vatandaşlara yıllık 10 milyar avroluk vergi muafiyeti sağlanacak.

Paketin 2028 yılında tamamen yürürlüğe girmesiyle birlikte, iki çocuklu ve yıllık vergilendirilebilir geliri 60 bin avro olan çalışan bir ailenin yıllık vergi yükü mevcut duruma göre 600 avrodan fazla azalacak.

YÜKSEK GELİRLİLERE DAHA FAZLA VERGİ

Vergi indirimlerinin finansmanı ise yüksek gelir grubuna uygulanacak ek vergilerle sağlanacak.

Yeni düzenlemeye göre:

  • Yıllık geliri 250 bin avronun üzerinde olanlardan yüzde 45 gelir vergisi alınacak.
  • 280 bin avronun üzerindeki gelirlerde vergi oranı yüzde 47 olacak.
  • Mini-Job olarak adlandırılan kısa süreli ve düşük ücretli işlerde uygulanan sabit vergi oranı ise yüzde 2'den yüzde 5'e çıkarılacak.

HASTALIK RAPORLARINDA YENİ DÖNEM

Reform paketinin dikkat çeken başlıklarından biri de sağlık sistemi oldu.

Kovid-19 salgını sonrasında hastalık izinlerinde ciddi artış yaşandığını belirten Merz, mevcut uygulamanın sürdürülebilir olmadığını ifade etti.

Bu kapsamda;

Telefonla sağlık raporu alma uygulaması tamamen kaldırılacak.

Doktor raporu zorunluluğu hastalığın 4'üncü günü yerine ilk gününden itibaren uygulanacak.

EMEKLİLİK REFORMU YIL SONUNA KADAR YASALAŞACAK

Başbakan Merz, Emeklilik Komisyonu'nun hazırladığı reform önerilerinin yıl sonuna kadar yasalaştırılacağını açıkladı.

Sağlık reformuna ilişkin düzenlemelerin ise yaz tatili öncesinde Federal Meclis (Bundestag) ile Federal Konseyin (Bundesrat) onayına sunulacağını bildirdi.

KONUT ŞİRKETLERİNİN KAMULAŞTIRILMASI YASAKLANACAK

Merz, Berlin'de uzun süredir tartışılan büyük konut şirketlerinin kamulaştırılması girişimlerine de son vereceklerini açıkladı.

Çıkarılacak federal yasa ile konut şirketlerinin kamulaştırılmasının tamamen yasaklanacağını belirten Merz, uygun fiyatlı konut üretiminin ise artırılacağını söyledi.

BÜROKRASİ AZALACAK, DİJİTALLEŞME HIZLANACAK

Reform paketi kapsamında federal bakanlıklardaki personel sayısının dijitalleşme sayesinde azaltılması planlanıyor.

Hükümet ayrıca sosyal yardım dolandırıcılığıyla mücadele için kapsamlı bir eylem planını hayata geçirecek.

Bunun yanı sıra ekonomide esnekliği artırmak amacıyla geçici iş sözleşmelerinin kapsamı genişletilecek, pazar günleri mağazaların daha uzun süre açık kalmasına da izin verilecek.

REFORMLARLA EKONOMİYİ CANLANDIRMAYI HEDEFLİYOR

Son kamuoyu yoklamalarında aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin gerisinde kalan Başbakan Merz, uzun süredir Avrupa'nın en büyük ekonomisini yeniden büyüme patikasına döndürecek reformları hayata geçirmesi yönünde baskı altındaydı.

Merz, vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Sürece dahil olun ve bu reformlarda bizi destekleyin. Ülkemiz daha fazlasını yapabilir ve daha fazlasını istiyor." dedi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 30 Haziran 2026 16:59
ABD’de konut fiyatlarının artış hızı nisanda yavaşladı ABD'de konut fiyatlarının artış hızı nisanda yavaşladı 30 Haziran 2026 16:48
BlackRock’tan 2026 görünümü: Gelişmekte olan piyasalara temkin, euro bölgesi tahvillerine güven BlackRock’tan 2026 görünümü: Gelişmekte olan piyasalara temkin, euro bölgesi tahvillerine güven 30 Haziran 2026 15:52
AB’den Ukrayna’ya dron alımı için destek AB'den Ukrayna'ya dron alımı için destek 30 Haziran 2026 14:36
İngiltere savunmaya 15 milyar sterlin ek kaynak ayırıyor İngiltere savunmaya 15 milyar sterlin ek kaynak ayırıyor 30 Haziran 2026 14:22
İngiltere’den çelik ithalatına yeni düzenleme: Kota aşımına yüzde 50 vergi İngiltere'den çelik ithalatına yeni düzenleme: Kota aşımına yüzde 50 vergi 30 Haziran 2026 14:12
AB’den e-ticarete yeni vergi: 150 avro altındaki ürünlere 3 avro gümrük ücreti AB'den e-ticarete yeni vergi: 150 avro altındaki ürünlere 3 avro gümrük ücreti 30 Haziran 2026 14:07
AB’den çelik ithalatına yeni düzenleme: Kotalar azalıyor, gümrük vergisi yüzde 50’ye çıkıyor AB'den çelik ithalatına yeni düzenleme: Kotalar azalıyor, gümrük vergisi yüzde 50'ye çıkıyor 30 Haziran 2026 14:05
Borsa günün ilk yarısında yatay seyrediyor Borsa günün ilk yarısında yatay seyrediyor 30 Haziran 2026 13:42
Fed’in sıkı para politikası gümüşü baskılıyor: 2026’da arz açığı beklentisi fiyatları destekleyebilir Fed’in sıkı para politikası gümüşü baskılıyor: 2026’da arz açığı beklentisi fiyatları destekleyebilir 30 Haziran 2026 11:30
Çin’in 2030 enerji planı: 3 trilyon dolarlık yatırımla elektrik ve yenilenebilir enerji dönüşümü Çin’in 2030 enerji planı: 3 trilyon dolarlık yatırımla elektrik ve yenilenebilir enerji dönüşümü 30 Haziran 2026 11:10
Almanya’da ithalat fiyatları 3,5 yılın en hızlı artışını kaydetti Almanya'da ithalat fiyatları 3,5 yılın en hızlı artışını kaydetti 30 Haziran 2026 10:46
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.432,4600 Değişim 93,23 Son veri saati:
Düşük 14382,06 Yüksek 14475,29
Açılış
46,6971 Değişim 0,0548 Son veri saati:
Düşük 46,6498 Yüksek 46,7046
Açılış
53,4143 Değişim 0,3246 Son veri saati:
Düşük 53,1289 Yüksek 53,4535
Açılış
6.104,9310 Değişim 79,119 Son veri saati:
Düşük 6046,516 Yüksek 6125,635
Açılış
89,9551 Değişim 2,2524 Son veri saati:
Düşük 88,4888 Yüksek 90,7412
Açılış
BİST En Aktif Hisseler