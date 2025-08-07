CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı yükselişle açıldı

VİOP'ta endeks kontratı yükselişle açıldı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat 7 Ağustos Perşembe günü yüzde 0,22 artışla 12.387,00 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 07 Ağustos 2025 09:36

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,7 artışla 12.360,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 12.387,00 olmuştu.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,22 artışla 12.387,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'de mal üreten şirketlerin planlanan vergilerden muaf tutulacağını açıklaması, Fed'in faiz indirimlerine yönelik tahminlerin gücünü koruması, şirketlerden gelen olumlu bilançolar ve jeopolitik risklerin bir miktar azalmasıyla pozitif bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.500 ve 12.600 puanın direnç, 12.300 ve 12.200 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
İsviçre, ABD’nin yüzde 39’luk gümrük tarifesini üzüntüyle karşıladı İsviçre, ABD'nin yüzde 39'luk gümrük tarifesini üzüntüyle karşıladı 01 Ağustos 2025 13:24
Avro Bölgesi’nde enflasyon yatay seyretti Avro Bölgesi'nde enflasyon yatay seyretti 01 Ağustos 2025 13:21
Kanada, ABD’nin gümrük tarifesini kararı dolayısıyla hayal kırıklığı yaşıyor Kanada, ABD'nin gümrük tarifesini kararı dolayısıyla hayal kırıklığı yaşıyor 01 Ağustos 2025 10:54
Brent petrolde risk algısı sürüyor Brent petrolde risk algısı sürüyor 01 Ağustos 2025 10:17
ABD, Avustralya için gümrük vergisini sabit tuttu ABD, Avustralya için gümrük vergisini sabit tuttu 01 Ağustos 2025 08:50
Çin’de imalat sektörü aktivitesi daralma işaretleri gösterdi Çin'de imalat sektörü aktivitesi daralma işaretleri gösterdi 01 Ağustos 2025 08:48
Trump, Kanada için gümrük vergisini yüzde 35’e çıkardı Trump, Kanada için gümrük vergisini yüzde 35'e çıkardı 01 Ağustos 2025 08:46
ABD’de kişisel tüketim harcamaları haziranda arttı ABD'de kişisel tüketim harcamaları haziranda arttı 31 Temmuz 2025 16:42
ABD’de istihdam maliyeti yılın ikinci çeyreğinde arttı ABD'de istihdam maliyeti yılın ikinci çeyreğinde arttı 31 Temmuz 2025 16:41
Yabancılar 205,2 milyon dolarlık hisse senedi aldı Yabancılar 205,2 milyon dolarlık hisse senedi aldı 31 Temmuz 2025 15:22
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı Bankacılık sektörünün mevduatı arttı 31 Temmuz 2025 15:18
Trump, Güney Kore ile ticaret anlaşmasına varıldığını duyurdu Trump, Güney Kore ile ticaret anlaşmasına varıldığını duyurdu 31 Temmuz 2025 09:03
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler