Yellen: Amerikalılar güçlü ekonomiye ve artan ücretlere odaklanmalı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, son tüketici fiyat enflasyonu verilerinin beklentilerden "biraz daha yüksek" olduğunu, ancak Amerikalıların enflasyon trendlerindeki uzun vadeli düşüşlere, güçlü bir ekonomiye ve artan ücretlere odaklanması gerektiğini söyledi.



Yellen, "Küçük dalgalanmalara odaklanmanın ve daha uzun vadeli ve daha büyük eğilimleri görememenin çok büyük bir hata olduğunu düşünüyorum. Buradaki eğilim de enflasyonun kararlı bir şekilde aşağı yönlü hareket ettiği yönündedir" diye konuştu.



COVID-19 salgınının ardından yaşanan enflasyon patlamasının neredeyse ABD merkez bankasının yıllık %2'lik enflasyon hedefiyle tutarlı seviyelere indiğini anlatan Yellen, "Zamanla, enflasyon çok düşük bir seviyede normalleştikçe ve ücretler artmaya devam ettikçe, Amerikan hane halkları bu dönemin geride kaldığını daha fazla hissedecek ve ilerlediklerini görebilecekler" dedi.



Yellen, Biden yönetiminin sağlık ve enerji maliyetini düşürmek için çalışmaya devam ettiğini söyledi.