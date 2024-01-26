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Yellen: Güçlü büyüme enflasyona değil verimlilik artışına işaret ediyor

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, dördüncü çeyrekteki şaşırtıcı derecede güçlü ekonomik büyümenin, enflasyonist baskılarda artış olmaksızın verimlilik artışları ve sağlıklı harcamalara işaret eden "iyi bir şey" olduğunu söyledi.

Oluşturma Tarihi 26 Ocak 2024 08:41

Son Güncelleme Tarihi 26 Ocak 2024 08:41

ABD Ticaret Bakanlığı'nın GSYH'nın dördüncü çeyrekte %3,3 arttığına dair raporunu değerlendiren Yellen, "Bunu iyi bir şey olarak görüyorum, güçlü, sağlıklı harcamaları ve verimlilik artışlarını yansıtıyor ve büyük olasılıkla enflasyonist bir zorluk yaratmıyor" dedi.

"Amerikalılar enflasyonun kontrol altında olduğuna inanıyor" diye konuşan Yellen, "İnsanlar ilerleme kaydediyor, enflasyon düşük kalırsa ekonomiye olan güvenlerini yeniden kazanacaklar. Bazı tahmincilerin geçen yıl bir resesyonun kaçınılmaz olduğunu düşünmesine rağmen, Başkan Biden ve ben böyle düşünmedik, ekonomi daralmak yerine, Amerikalı işçiler ve Başkan Biden'ın ekonomik stratejisi sayesinde büyümeye devam etti" dedi.

Verimlilik artışlarının devam edip etmeyeceğinin ya da yapay zeka teknolojilerinin bunlara katkıda bulunup bulunmayacağının belirsiz olduğunu da ifade eden Yellen, "ABD için son yıllarda uzun dönem ortalaması olarak gördüğümüzden daha hızlı bir verimlilik artışı dönemi yaşıyor olabiliriz. Bu tamamen spekülatif bir durum. Bu geçici bir şey mi? Daha uzun süreli bir şey mi?" diye konuştu.

Yapay zekanın üretkenliği artırma potansiyeli hakkında birçok makale yazıldığını, ancak "bu konuya girmenin tamamen spekülatif olacağını" ifade eden Yellen, "Bana göre, işgücü piyasasında endişe verici baskılara işaret etmiyorsa, daha fazla üretim iyi bir şeydir" dedi.

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