ABD Çinli elektrikli araçlara uygulanan gümrük vergilerini yükseltmeyi planlıyor

WSJ'nin haberine göre, ticaret politikası konusunda uzun süredir bölünmüş olan Biden yönetimi yetkilileri, yaklaşık 300 milyar dolarlık Çin malına uygulanan Trump dönemi gümrük vergilerini yürürlükte bıraktı. Ancak Beyaz Saray ve diğer kurumlardaki yetkililer, önümüzdeki yılın başlarında tarifelerin uzun süredir devam eden incelemesini tamamlamayı göz önünde bulundurarak vergileri yeniden tartışıyorlar.

Çin menşeli elektrikli araçlara halihazırda %25 oranında gümrük vergisi uygulanıyor ve bu da sübvansiyonlu Çinli otomobil üreticilerinin ABD pazarına girmesini engelliyor.

WSJ'ye konuşan kaynaklar, potansiyel tarife artışları için diğer hedeflerin Çin güneş enerjisi ürünleri ve elektrikli araç batarya paketleri olduğunu söyledi.

ABD şu anda ağırlıklı olarak Güneydoğu Asya ülkelerinden güneş enerjisi malzemeleri ithal ederken, Çin hala önemli bir elektrikli araç bataryası tedarikçisi konumunda.

Bazı gümrük tarifelerinin yükseltilmesi, Başkan Biden'ın 2024'te Donald Trump'la karşı karşıya gelebileceği yeniden seçim kampanyasına yaklaşırken Çin'e karşı sert olduğu mesajını vermesini sağlayabilir.

Görüşmelere aşina olan kişiler, Biden yönetiminin, temiz enerji ürünlerindeki potansiyel artışlara ek olarak, yetkililerin stratejik olarak önemli görmediği bazı Çin tüketici ürünlerine yönelik tarifeleri düşürmeyi de düşündüğünü söyledi.