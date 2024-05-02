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JPMorgan faiz indirimi için tarih verdi

JPMorgan Asset Management'ın baş küresel stratejisti David Kelly, Fed'in faiz indirimlerine bu yıl başlayacağından emin olduğunu açıkladı.

Oluşturma Tarihi 02 Mayıs 2024 09:10

Son Güncelleme Tarihi 02 Mayıs 2024 09:10

JPMorgan Asset Management'ın baş küresel stratejisti David Kelly, Fed'in bilançosundaki Hazine kağıdı azaltım hızını 60 milyar dolardan 25 milyar dolara düşürme kararı alarak hafif güvercin bir mesaj verdiğini söyledi.

CNBC'nin "Power Lunch" programında konuşan Kelly, bunun 30 milyar dolara kadar çıkabileceğini belirtti.

"Fazladan 5 milyar dolar harcamış olmaları, muhtemelen kulağa çok fazla gelmiyor, ancak burada çok şahin olmayacaklarına dair bir mesaj göndermeye çalıştıklarını gösteriyor" diye konuşan Kelly, "Bir daha faiz artırmayacaklarına ama eninde sonunda bu yıl faizleri düşüreceklerine dair biraz daha güven veriyor" dedi

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