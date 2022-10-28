ABD`de ilk! ‘kamu versiyonunu’ açıkladı





NÜKLEER KAPASİTE İÇİN 34 MİLYAR DOLAR



Belgeye göre ABD'nin nükleer kapasitesi, stratejik caydırıcılık için 'nihai dayanak' olarak kalırken 2023 mali bütçesinden taleplerinin "nükleer kuvvetleri sürdürmek ve modernize etmek için 34 milyar dolar içerdiği" ifade edildi. Bütçe talebinde ayrıca hava gücü için 56 milyar dolar, donanma için 40 milyar dolar ve karar kuvvetleri için yaklaşık 13 milyar dolar yer aldığı belirtildi.



GÜVENLİK ORTAMINI ZAMANLA ABD LEHİNE DEĞİŞTİRME



Savunma Bakanı Austin, belgenin savunma faaliyetlerini ilerletmek için 3 yol sağladığına dikkat çekerek bunların; 'entegre caydırıcılık, kampanya yapma ve kalıcı bir avantajın inşası' olduğunu ifade etti. Austin, "Kampanya yapmanın, güvenlik ortamını zamanla ABD lehine değiştiren askeri faaliyetleri yürütmek ve sıralamak anlamına geldiğini" söyledi.