Alman sanayiciler 2025’te üretimin gerilemesini bekliyor

Almanya'da sanayiciler, ekonominin son 76 yılın en derin krizini yaşadığını belirterek sanayi üretiminin bu yıl yüzde 2 daralacağını öngördü.

Oluşturma Tarihi 02 Aralık 2025 13:51

Alman Sanayi Federasyonu (BDI), sanayiye yönelik bu yıl için büyüme tahminini ve değerlendirmelerini yayımladı.

Buna göre, sanayiciler, 2025'te üretimin yüzde 2 düşmesini bekliyor. BDI, söz konusu üretimin bu yıl yüzde 0,5 düşeceğini öngörmüştü.

Avrupa Birliği'nde sanayideki durgunluğun sona erdiğini değerlendiren Alman sanayiciler, birlikte bu yıla ilişkin üretim tahminini eksi yüzde 1'den yüzde 1'e yükseltti.

Alman sanayiciler, küresel mal ticaretinin bu yıl yüzde 4 artacağını öngörürken gelişmekte olan pazarlardan yapılan mal ihracatının yüzde 5 yükseleceğini tahmin ediyor.

Gelişmiş ekonomilerden yapılan ihracatın ise yüzde 2 artması bekleniyor. 2025'te, mal ihracatının 2 yıllık düşüşün ardından nominal olarak daha fazla düşmesi beklenmiyor.

"BU DÖNGÜSEL BİR GERİLEME DEĞİL YAPISAL BİR DÜŞÜŞ"

BDI Başkanı Peter Leibinger, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Almanya'nın iş dünyasının bakışı açısından "serbest düşüşte" olduğunu belirterek, sanayinin bu yıl sonunda dramatik bir düşüşle karşı karşıya bulunduğunu kaydetti.

Leibinger, "Alman ekonomisi, Federal Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana en derin tarihi krizini yaşıyor, ancak federal hükümet yeterince kararlı tepki vermiyor." ifadelerini kullandı.

Bu yıl sanayi üretiminde yüzde 2'lik düşüş beklediklerini aktaran Leibinger, bunun, sanayi üretiminde art arda dördüncü yıl düşüş anlamına geldiğini dile getirdi.

Peter Leibinger, "Bu döngüsel bir gerileme değil, yapısal bir düşüş. Sanayi üretimi art arda dokuzuncu çeyrekte daraldı ve 2018 zirvesinden çok uzakta. Alman sanayisi sürekli olarak geriliyor. Üçüncü çeyrekte üretim, bir önceki çeyreğe göre tekrar yüzde 0,9 ve yıllık bazda yüzde 1,2 düştü." dedi.

Alman ekonomisinin rekabet gücünü ve büyümesini güçlendirmek için kararlı bir ekonomik politika dönüşümü çağrısında bulunan Leibinger, yapısal reformlar yapılmadan geçen her ayın daha fazla istihdam ve refah kaybına yol açtığını ve hükümetin gelecekteki hareket alanını ciddi şekilde kısıtladığını savundu.

Leibinger, Alman hükümetini tüketici harcamaları yerine yatırıma öncelik vermeye ve yeni projeler için özel fonları şeffaf bir şekilde kullanmaya çağırarak, şunları kaydetti:

"Bürokrasiyi azaltmak, büyümenin henüz keşfedilmemiş bir itici gücü olmaya devam ediyor. Hükümetin kemer sıkma önlemleri iyi bir başlangıç olsa da işletmelerin artık günlük faaliyetlerinde gerçekten hissedebilecekleri kapsamlı rahatlamaya ihtiyacı var. Hükümete 250'den fazla somut öneri sunduk."

İmalat sektörü, Alman ekonomisinin beşte birinden fazlasını oluşturuyor. İhracata bağımlı olan imalat sanayisi, küresel ekonomideki yavaşlamadan, artan Çin rekabetinden ve Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası yüksek enerji fiyatlarından olumsuz etkileniyor.

