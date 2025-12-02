CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Avro Bölgesi'nde enflasyon kasımda arttı

Avro Bölgesi'nde enflasyon kasımda arttı

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon kasımda yüzde 2,2 seviyesine çıktı.

Oluşturma Tarihi 02 Aralık 2025 13:48

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin kasım ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde ekimde yüzde 2,1 olan yıllık enflasyon, kasımda 2,2'ye yükseldi. Enflasyon, kasımda aylık bazda ise yüzde eksi 0,3 oldu.

Piyasa beklentisi enflasyonun kasımda yıllık bazda yüzde 2,1 olacağı yönündeydi.

Avro Bölgesi'nde kasımda çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 2,4, aylık bazda yüzde eksi 0,5 seviyesinde belirlendi.

Avro Bölgesi'nde kasımda enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 3,5 ile hizmetler sektöründe gerçekleşti. Bunu, yüzde 2,5 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,6 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 0,5 ile enerji ürünleri izledi.

Enflasyon kasımda geçen yılın aynı ayına göre Almanya'da yüzde 2,6, Fransa'da yüzde 0,8, İtalya'da yüzde 1,1 ve İspanya'da yüzde 3,1 arttı.

İlginizi Çekebilir
Almanya’da tüketici güveni yılın en düşük seviyesinde! Almanya'da tüketici güveni yılın en düşük seviyesinde! 01 Aralık 2025 14:05
İngiltere ekonomisinde büyüme bekleniyor İngiltere ekonomisinde büyüme bekleniyor 01 Aralık 2025 14:02
İngiltere’de imalat sanayi PMI 14 ayın en üst seviyesinde İngiltere'de imalat sanayi PMI 14 ayın en üst seviyesinde 01 Aralık 2025 13:53
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 01 Aralık 2025 13:51
Avro Bölgesi’nde imalat sanayi PMI kasımda geriledi Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI kasımda geriledi 01 Aralık 2025 13:09
Çin’in kripto uyarıları, kripto para piyasasını vurdu Çin'in kripto uyarıları, kripto para piyasasını vurdu 01 Aralık 2025 13:01
Avrupa borsaları İspanya hariç negatif seyrediyor Avrupa borsaları İspanya hariç negatif seyrediyor 01 Aralık 2025 12:01
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 01 Aralık 2025 10:15
Brent petrolün varili 63,40 dolar Brent petrolün varili 63,40 dolar 01 Aralık 2025 10:13
Borsa haftaya yatay başladı Borsa haftaya yatay başladı 01 Aralık 2025 10:11
Çin’de konut fiyatları yükseldi Çin'de konut fiyatları yükseldi 01 Aralık 2025 09:34
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı 01 Aralık 2025 09:30
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler