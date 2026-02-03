Orta Doğu–Çin ham petrol tanker navlunları iki ayın zirvesinde!

CANLI BORSA
İran kaynaklı gerilimin, sınırlı tanker arzıyla aynı döneme denk gelmesi, bu hafta Orta Doğu’dan Çin’e ham petrol taşıyan tankerlerin navlun ücretlerini son iki ayın en yüksek düzeyine taşıdı.

Baltık Borsası'nın açıkladığı rakamlara göre, gösterge niteliğindeki TD3C rotasında faaliyet gösteren bir tankerin günlük getirisi pazartesi günü yüzde 5,1 artışla yaklaşık 129 bin dolara çıktı. Böylece kazançlar, Kasım ayı sonundan bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Söz konusu yükseliş, cuma günü ABD'nin İran'a yönelik olası bir askeri adım atabileceğine dair endişelerin artmasıyla yaşanan yüzde 61,6'lık sert sıçramanın devamı niteliğinde gerçekleşti. Aynı gün İran'ın gerçek mühimmatla tatbikat yapacağı yönündeki haberler piyasalarda tedirginlik yaratırken, Bloomberg News, dünyanın en büyük tanker filosuna sahip Yunanistan'ın gemi işletmecilerini Hürmüz Boğazı geçişlerinde İran kıyılarından uzak durmaları konusunda uyardığını aktardı.

Gemi izleme platformu Vortexa'nın navlun analisti Wanying Zhang, Sinokor Merchant Marine gibi firmaların yaklaşık 30 adet orta yaşlı tankeri satın almasının, kısa vadede kiralanabilecek gemi sayısını daha da azalttığını ifade etti. Zhang, "Hızla kiralanabilir gemilerin azalması, piyasada kalan bağımsız armatörlere ciddi bir fiyatlama avantajı sağladı" değerlendirmesinde bulundu.

Gemi acenteleri, geçtiğimiz hafta İran ile ABD arasında artan tansiyona ilişkin haberlerin, olası arz kesintileri yaşanmadan önce kiracıları hızlı şekilde gemi bağlamaya yönelttiğini belirtti. Bu talep artışına karşılık gemi sahipleri navlun tarifelerini yukarı çekti. Acentelerin verdiği bilgilere göre, TD3C rotasını etkileyen aksaklıklar sonucunda Worldscale endeksi cuma günü 105 seviyesinden 140'a yükseldi. Ancak acenteler, Orta Doğu'daki gelişmelere dair endişelerin hafiflemesi halinde yükseliş hızının zayıflayabileceğine de dikkat çekti.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, önümüzdeki günlerde İran'la görüşmeye açık olabileceğini dile getirdi. Bu açıklama, iki ülkenin çatışma ihtimalinden uzaklaşabileceği şeklinde yorumlandı. Gerilimin düşebileceği beklentisi ise bu hafta ham petrol vadeli işlemlerinde fiyatların gerilemesine yol açtı.

