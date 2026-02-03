Ocak ayında 'gümüş' ETF’lerine rekor giriş!

CANLI BORSA
Ocak ayında bireysel yatırımcıların öncülüğünde gümüş ETF’lerine tarihî düzeyde fon girişi görülürken, hızlı fiyat artışı kısa süre içinde keskin bir geri çekilmeyle sonuçlandı.

Vanda Research'ün verileri, ocak ayında bireysel yatırımcıların yoğun ilgisiyle gümüş borsa yatırım fonlarına (ETF) yaklaşık 1 milyar dolarlık tarihî bir fon girişi yaşandığını ortaya koydu. Özellikle Asya merkezli perakende yatırımcı talebi, gümüş fiyatlarında hızlı ve sert bir yükselişi beraberinde getirdi.

Ne var ki bu ivme uzun soluklu olmadı. Gümüş, geçen perşembe ons başına 120 doların üzerini gördüğü zirveden yalnızca üç gün sonra yüzde 30'u aşan bir kayıpla güçlü bir düzeltme sürecine girdi.

Dün 71,37 dolara kadar gerileyen fiyatların ardından gümüşte sınırlı bir toparlanma sinyali görüldü. Sabah saatlerinde yüzde 5 civarında yükselen gümüş, 84,12 dolar seviyesinden işlem gördü.

Rhona O'Connell yaşananları "kaçınılmaz bir kaza" olarak tanımlarken, Trevor Yates kaldıraçlı gümüş ETF'lerindeki işlemlerin büyük bölümünün bireysel yatırımcılar tarafından gerçekleştirildiğine dikkat çekti.

Eloise Goulder ise gümüşle ilgili sosyal medya paylaşımlarının son beş yıllık ortalamanın yaklaşık 20 katına çıktığını vurguladı. Ayrıca Çin'de teminat oranlarının artırılması ve Ay Yeni Yılı öncesinde görülen mevsimsel satış baskısının da sert düşüşü hızlandıran unsurlar arasında yer aldığı belirtildi.

