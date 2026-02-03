CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Avro Bölgesi bankaları: Şirketlerin kredi talebi ilk çeyrekte artacak

Avro Bölgesi'ndeki şirketlerin kredi talebi, 2025'in son çeyreğinde artış gösterirken finans kuruluşlarının bu eğilimin 2026'nın ilk çeyreğinde de sürmesini beklediği bildirildi.

Oluşturma Tarihi 03 Şubat 2026 15:27

Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgedeki 153 finans kuruluşunun katılımıyla gerçekleştirilen ve para politikası için kritik bir gösterge kabul edilen Banka Kredi Anketi (BLS) raporunu yayımladı.

Rapora göre, şirketlerin kredi talebi 2025'in dördüncü çeyreğinde hafif bir artış kaydetti. Finans kuruluşları, 2026'nın ilk çeyreğinde de kurumsal kredi talebindeki artışın devam edeceğini öngörüyor.

Bankaların, geçen sonbahardan itibaren kredi verme süreçlerinde daha kısıtlayıcı iç yönergeler uygulamaya başladığı belirtildi. Bununla birlikte finansal kuruluşlar, 2026'nın ilk çeyreği için şirketlere yönelik kredi standartlarında ılımlı bir sıkılaşma bekliyor.

Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomilerinde kredi koşullarındaki farklılıklar dikkati çekti. Almanya ve Fransa'da bankalar, şirketler için kredi standartlarını sıkılaştırdıklarını bildirdi. Bu durumun kısmen ticaret politikasındaki değişikliklerden etkilenen firmalardan kaynaklandığı ifade edildi.

İspanya ve İtalya'da ise kredi standartlarının değişmeyerek sabit kaldığı belirtildi.

GÖZLER ECB'NİN FAİZ KARARINDA

Anket sonuçları, ECB'nin para politikası rotası açısından önemli bir rehber niteliği taşıyor. Birçok uzman, enflasyondaki yavaşlamaya yanıt olarak Haziran 2024 ile Haziran 2025 arasında toplam sekiz kez faiz indirimine giden ECB'nin, bu perşembe günü gerçekleştireceği toplantıda faiz oranlarını sabit tutmasını bekliyor.

Eurosystem'in, Avro Bölgesi'ndeki bankaların kredi koşullarına ilişkin bilgi edinmesini sağlayan ECB'nin Banka Kredi Anketi, yılda dört defa yapılıyor. 15 Aralık–13 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen son anket, 153 finans kuruluşunun katılımıyla tamamlandı. ECB'nin faiz oranlarına ilişkin bir sonraki toplantısı 5 Şubat'ta yapılacak.

