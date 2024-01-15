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ABD'de federal hükümetin kapanmasını önlemek için geçici harcama tasarısında anlaşıldı

ABD'de Kongre liderleri, 20 Ocak'ta federal hükümetin kısmi kapanmasını önlemek için geçici bir harcama tasarısı üzerinde anlaştılar.

Oluşturma Tarihi 15 Ocak 2024 09:02

Son Güncelleme Tarihi 15 Ocak 2024 09:02

ABD'de Geçici harcama tasarısı, 20 Ocak'ta sona erecek olan bazı kurumların fonlarını 1 Mart'a kadar, 2 Şubat'ta sona erecek olan diğer kurumların fonlarını ise 8 Mart'a kadar uzatacak.

Senato, tasarı üzerinde usul oylamalarına başlayacak ve tasarının son tarihten önce geçmesi için 100 senatörün işbirliği yapması gerekecek.

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer yaptığı açıklamada, "Bir kapanmadan kaçınmak için, tasarıyı hızlı bir şekilde geçirmek ve Cuma günkü finansman son tarihinden önce Başkan'ın masasına göndermek için Senato ve Meclis'te iki partili işbirliği gerekecek" dedi.

Tasarı, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın Kasım ayında verdiği daha fazla geçici finansmanı desteklemeyi reddetme sözünü ihlal ediyor.

Temsilciler Meclisi Özgürlük Grubu Cumhuriyetçileri Pazar gecesi sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada "İşte teslimiyet böyle bir şey" dedi.

Johnson Pazar günü geç saatlerde anlaşmayı savunarak "en kötü" bütçe hilelerini ortadan kaldırdığını ve harcama tedbirlerinin geçmesinin önünü açtığını söyledi.

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