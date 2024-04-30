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ABD'de konut fiyatları şubatta yükseldi

ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, şubatta yıllık bazda yüzde 6,4 arttı.

Oluşturma Tarihi 30 Nisan 2024 16:36

Son Güncelleme Tarihi 30 Nisan 2024 16:36

S&P CoreLogic Case-Shiller, şubat ayına ait ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, şubatta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,4'lük artış kaydetti. Endeks, ocakta yıllık yüzde 6 artmıştı.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,3 yükseldi.

Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde yüzde 6,7 artması yönündeydi. Ekim 2022'den bu yana en yüksek oranda artışını kaydeden endeks, ocak ayında da yüzde 6,6 artmıştı.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla yükseldiği şehir San Diego oldu. San Diego'da bu dönemde konut fiyatları yıllık bazda yüzde 11,4 arttı.

San Diego'nun ardından konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kent yüzde 8,9 ile Chicago ve Detroit olurken, konut fiyatlarının yüzde 2,2 arttığı Portland, en düşük yıllık artış görülen şehir oldu.

Aylık bazda ise şubatta mevsim etkilerinden arındırılmış olarak, ulusal konut fiyat endeksi yüzde 0,4, 20 kentteki konut fiyatlarına ilişkin endeks de yüzde 0,6 yükseldi.

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