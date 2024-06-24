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ABD’de nötr faiz beklentileri

ABD'de nötr faiz beklentileri öne çıkarken, faizlerdeki seviyenin tahvil piyasalarındaki yükselişin önünü alabileceği de değerlendiriliyor. Piyasa aktörleri ise gelen verilerin Fed’in faizleri eylül ayı gibi düşürmeye başlaması için yeterli olacağı yönünde öngörülerde bulunuyorlar.

Oluşturma Tarihi 24 Haziran 2024 08:35

Son Güncelleme Tarihi 24 Haziran 2024 08:36

ABD'de enflasyon ve istihdam piyasasında soğuma emareleri görülmeye başlarken, tahviller de yıl başından bu yana yaşadıkları kaybı silmeye yakın. Piyasa aktörleri gelen verilerin Fed'in faizleri eylül ayı gibi düşürmeye başlaması için yeterli olacağı yönünde pozisyon alıyorlar. Ancak ABD'de ekonomik büyümeyi ne teşvik eden ne de yavaşlatan oran olarak bilinen nötr faiz oranının Fed'in öngördüğünden yüksek olduğu yönünde artan görüşler, faiz indirimlerini zora sokabilecek ve tahvillerde yükseliş umutlarını söndürebilecek bir gelişme olarak ortaya çıkıyor.

"OLDUKÇA KADEMELİ BİR YAVAŞLAMA GÖRDÜK"

Önümüzdeki beş yıl içinde beş yıllık faiz oranını referans alan ve piyasanın ABD faizlerinin nereye varabileceğine dair görüşünün bir göstergesi olan vadeli sözleşmeler yüzde 3,6 oranına işaret ediyor. Bu oran geçen yılın zirvesi olan yüzde 4,5'ten daha düşük olsa da, son on yılın ortalamasından ve Fed'in kendi tahmini olan yüzde 2,75'ten daha yüksek.

SMBC Nikko Securities America Inc. Kıdemli ABD Ekonomisti Troy Ludtka, "Bu, ekonomi kaçınılmaz olarak yavaşladığında, daha az faiz indirimi yapılabilecek ve önümüzdeki on yıl boyunca faiz oranlarının son on yılda olduğundan daha yüksek olabilecek olması açısından önemli" dedi.

Unlimited Funds Inc. CEO'su Bob Elliott da "Ekonomik büyümede sadece oldukça kademeli bir yavaşlama gördük ve bu da nötr oranın anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğunu gösteriyor," dedi.

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