CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD'de mortgage başvuruları düşüşünü sürdürdü

ABD'de mortgage başvuruları düşüşünü sürdürdü

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,70'e gerilerken, başvurular yüzde 1,6 azaldı.

Oluşturma Tarihi 02 Nisan 2025 16:04

Son Güncelleme Tarihi 02 Nisan 2025 16:04

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 28 Mart'ta sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı. Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 1,6 azaldı.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 2 artarken, yeniden finansman başvuruları yüzde 6 geriledi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,71'den yüzde 6,70'e indi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,08'den yüzde 6,04'e geriledi.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, ekonomik belirsizlik piyasalara hakim oldukça tahvil faizlerindeki oynaklığın devam ettiğini belirtti.

Çoğu mortgage faiz oranının geçen haftayı daha düşük seviyede tamamladığına işaret eden Kan, 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranının neredeyse değişmediğini aktardı.

Kan, satılık konut stoku artmaya devam ederken satın alma faaliyetinin 2 aydan uzun süredir yıllık bazda büyüme gösterdiğini ve kısa vadeli görünüme ilişkin belirsizliğe rağmen bunun konut piyasası için olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti.

İlginizi Çekebilir
Fed üyesi Williams: Fed’in para politikasının iyi konumlandığını düşünüyorum Fed üyesi Williams: Fed'in para politikasının iyi konumlandığını düşünüyorum 01 Nisan 2025 10:00
Brent petrolde Trump etkisi yaşanıyor Brent petrolde Trump etkisi yaşanıyor 01 Nisan 2025 09:56
IMF Başkanı: Tarife belirsizliği küresel büyümeyi olumsuz etkileme riski taşıyor IMF Başkanı: Tarife belirsizliği küresel büyümeyi olumsuz etkileme riski taşıyor 01 Nisan 2025 09:04
Çin’de imalat sektörü aktivitesi genişleme seyrini sürdürdü Çin'de imalat sektörü aktivitesi genişleme seyrini sürdürdü 31 Mart 2025 15:10
OECD: Sürdürülebilir büyümeyi yavaşlatan aksaklıklar meydana gelebilir OECD: Sürdürülebilir büyümeyi yavaşlatan aksaklıklar meydana gelebilir 31 Mart 2025 11:33
Emtia piyasası tarife endişeleriyle karışık seyir izledi Emtia piyasası tarife endişeleriyle karışık seyir izledi 31 Mart 2025 11:24
Küresel petrol talebinde Hindistan büyümede öncü oldu Küresel petrol talebinde Hindistan büyümede öncü oldu 31 Mart 2025 11:22
Brent petrol haftaya düşüşle başladı Brent petrol haftaya düşüşle başladı 31 Mart 2025 10:51
Büyük merkez bankaları mart ayını pas geçti Büyük merkez bankaları mart ayını pas geçti 30 Mart 2025 11:37
AB, ABD’nin otomobil tarifesine misilleme yapmaya hazırlanıyor AB, ABD'nin otomobil tarifesine misilleme yapmaya hazırlanıyor 27 Mart 2025 16:09
Düşen faiz oranları Avro Bölgesi’nde şirketlere verilen kredileri artırıyor Düşen faiz oranları Avro Bölgesi'nde şirketlere verilen kredileri artırıyor 27 Mart 2025 15:46
ABD ekonomisi yüzde 2,4 büyüdü ABD ekonomisi yüzde 2,4 büyüdü 27 Mart 2025 15:41
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler