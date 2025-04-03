Fitch: Çin'in yeni tüketici kredisi destek sağlayacak

Fitch Ratings, Çin'in revize edilmiş tüketici kredisi kurallarının yurt içi tüketime ve ekonomik aktiviteye mütevazı bir destek sağlayacağını öngörüyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu, tüketici kredisi vadesini beş yıldan yedi yıla çıkaran ve bireysel tüketici kredisi boyutlarındaki limitleri yükselten yeni kuralların, bazı borçlular için kredi kullanılabilirliğini artıracağını ve genel tüketici finansmanı pazarını genişleteceğini düşünüyor.

Fitch'e göre, reform daha gevşek teminat standartlarına veya daha az kredibilitesi olan borçlulara verilen kredide agresif bir artışa yol açarsa, kredi verenler ek risklerle karşı karşıya kalabilir.