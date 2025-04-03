Avustralya'dan ABD'ye tarife çağrısı

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD'yi ürünlerine yönelik yeni tarifelerden muaf tutmaya çağıracağını söylerken, gerekirse uyuşmazlık çözüm mekanizmalarına başvurma olasılığının sinyalini verdi.

Başbakan Albanese, "ABD ile mevcut serbest ticaret anlaşmamız uyuşmazlık çözüm mekanizmaları içeriyor. Bu sorunu, ABD'deki dostlarımızla yapıcı etkileşimin devam etmesini desteklediğimiz için, buna başvurmadan çözmek istiyoruz." dedi.

3 Mayıs'ta yapılacak ulusal anketlerde başbakan olarak yeniden seçilmek için kıyasıya bir yarışla karşı karşıya olan Albanese, tarifeleri "tamamen haksız" olarak nitelendirdi.

Avustralya, Trump'ın kapsamlı yeni tarife planı kapsamında ABD'ye yaptığı ihracatta %10'luk bir tarife ile karşı karşıya.

Albanese, "Karşılıklı bir tarife %10 değil sıfır olurdu. Yönetimin tarifelerinin hiçbir mantığı yok." dedi.

Albanese, "Daha yüksek fiyatlara ve daha yavaş büyümeye yol açan bir dip yarışına katılmayacağız. Bu haksız tarifelerin en büyük bedelini ödeyecek olan Amerikan halkı olacak." diye konuştu.