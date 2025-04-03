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Çin'de hizmet sektörü genişliyor

Çin'de hizmet sektörü faaliyetlerinde genişleme devam ediyor.

Oluşturma Tarihi 03 Nisan 2025 09:06

Son Güncelleme Tarihi 03 Nisan 2025 09:12

Çin'in hizmet sektörü faaliyeti, hükümetin teşvik önlemleriyle desteklenen ve toparlanan talep sayesinde Mart ayında daha hızlı bir oranda genişledi.

Caixin Media Co. ve S&P Global Caixin tarafından ortak hazırlanan hizmet satın alma yöneticileri endeksi Şubat ayındaki 51,4'ten Mart ayında 51,9'a yükseldi.

Endeks, faaliyet genişlemesini daralmadan ayıran 50 işaretinin üzerinde 27 ay üst üste kaldı.

Caixin hizmet göstergesinde yansıtıldığı üzere hizmet faaliyetindeki iyileşme, resmi PMI verileriyle uyumlu oldu. Bu hafta başında yayınlanan resmi verilere göre, sektörün faaliyetini izleyen alt endeks, Şubat ayındaki 50,0'dan Mart ayında 50,3'e yükseldi.

Caixin, anketindeki katılımcılara atıfta bulunarak, toplam yeni siparişlerin alt endeksinin destekleyici politikalar, pazarlama çabaları ve talepte genel bir iyileşme sayesinde üç ayın en yüksek seviyesine çıktığını söyledi.

Caixin, Mart ayında yeni ihracat iş hacminin değişmemesiyle talebin esas olarak iç pazar tarafından desteklendiğini ekledi.

Küresel talebin, bu yılın başlarında uygulanan %20'lik tarifeye ek olarak Çin mallarına %34'lük ek vergi ekleyen Trump yönetiminin son karşılıklı tarifeleri tarafından tartılması muhtemel görülüyor.

Caixin Insight Group'un kıdemli ekonomisti Wang Zhe, "Hizmet sağlayıcılar, yurtiçinde gelecekteki politika desteği konusunda umutluydu. Ancak bazıları, potansiyel olarak kötüleşen küresel ticaret ortamı konusunda endişelerini dile getirdi" dedi.

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