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ABD'nin Hollanda üzerinden Çin'e yeni çip hamlesi

ABD, Hollandalı çip makinesi üreticisi ASML'den Çin'e teslimatları durdurmasını istedi. Hollanda da şirketin bazı ihracat izinlerini iptal etti.

Oluşturma Tarihi 02 Ocak 2024 10:04

Son Güncelleme Tarihi 02 Ocak 2024 10:04

ABD'nin Çin'in üretken yapay zeka teknolojisine erişimini kısıtlayıcı hamleleri sürüyor. Biden yönetimi kısıtlamaların başlayacağı Ocak ayından haftalar önce Hollandalı ASML'den Çin'e bazı teslimatlarını gerçekleştirmemesini istedi.

ASML'nin çip üretiminde kullanılan üç adet ultraviyole litograf makinesini Çin'e göndermek üzere ihracat izni bulunuyordu. Ancak Biden yönetimi Ocak ayında başlayacak ihracat yasağını beklemedi ve şirketten yasak öncesi Çin'e yapacağı teslimatı gerçekleştirmemesini istedi.

Bloomberg'in haberine göre ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, geçtiğimiz yılın sonlarında Hollanda hükümeti ile temasa geçerken hükümet de ABD'den ASML ile direkt temas kurmasını istedi.

Bloomberg haberinin yayımlanmasının ardından açıklama yapan ASML, hükümet tarafından bazı ihracat izinlerinin iptal edildiğini doğruladı.

İlk kez Trump döneminde başlayan kısıtlamalar Biden döneminde ABD'nin Japonya ve Hollanda'dan kritik ekipmanların Çin'e ihracatını yapmamasını istemesiyle sonuçlanmıştı.

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