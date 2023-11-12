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Afrika ülkesi Cibuti ilk yerli uydusunu uzaya fırlattı

Doğu Afrikada yer alan ülkelerden biri olan Cibuti'dan ilk yerli uydu açıklaması geldi. Cibuti Ekonomi ve Maliye Bakanı, ilk uydunun Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX tarafından başarılı şekilde uzaya fırlatıldığını bildirdi.

Oluşturma Tarihi 12 Kasım 2023 12:00

Son Güncelleme Tarihi 12 Kasım 2023 12:00

Afrika Boynuzu ülkelerinden Cibuti, ilk yerli uydusunu uzaya fırlatmayı başardı.

Cibuti Ekonomi ve Maliye Bakanı Ilyas M. Dawaleh, ülkede üretilen ilk uydunun, Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX tarafından başarılı şekilde uzaya fırlatıldığını bildirdi.

Dawaleh, Cibutili bilim insanlarının ürettiği nano uydunun, ülkenin teknolojik ilerlemedeki kararlılığını ortaya koyduğunu söyledi.

Ülke genelindeki sıcaklıktan yağışlara, nehir seviyelerinden arazilere kadar çok sayıda çevresel değişimi gözlemleyebilecek olan yerel uydu, "Djibouti 1A" adını taşıyor.

Cibuti, ocak ayında ülkeye roket ve uydu fırlatma teknolojisinin getirilmesi için Hong Kong Havacılık ve Uzay Teknolojisi Grubu ile 1 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı.

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