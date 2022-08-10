Alman yetkililerin verdikleri bilgiye göre Maliye Bakanlığı, gelir vergisi eşiklerini artırmayı, çocuk yardımlarını bir miktar yükseltmeyi planlıyorlar.

Planlara göre, 2023 yılında gelir vergisinden muaf gelir eşiği 10 bin 632 euro, 2024 yılında 10 bin 932 euro olacak. Bu rakam hali hazırda 10 bin 347 euro olarak uygulanıyor.

En yüksek gelir vergisi oranını için gelir eşiği de 58 bin 597 eurodan 2023'te 61 bin 972 euroya ve 2024'te 63 bin 515 euroya çıkarılacak.

Maliye Bakanlığı'nın bu adımları atması halinde gelecek yıl vergi gelirleri 10,12 milyar euro ve 2024 yılında 17,5 milyar euro azalacak.