Avrupa'da saatlik işçi maliyeti yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde 2023 yılında saatlik işçi maliyetlerine ilişkin verilerini yayımladı. Verilere göre, Avro Bölgesi'nde saatlik iş gücü maliyetleri, geçen yıl 2022'ye kıyasla yüzde 4,8 artış gösterdi.

AB üyesi 27 ülkede ise saatlik iş gücü maliyeti, geçen yıl önceki yıla göre yüzde 5,3 arttı. Böylece, 2023'te saatlik iş gücü maliyetleri ortalaması AB'de 31,8 avro, Avro Bölgesi'nde ise 35,6 avro seviyesinde belirlendi.

Geçen yıl AB ülkeleri arasında saatlik iş gücü maliyetleri 9 avro ila 53,9 avro arasında değişim gösterdi.

AB ülkeleri arasında en yüksek iş gücü maliyeti 53,9 avro ile Lüksemburg'da gerçekleşti. Saatlik iş gücü maliyeti Danimarka'da 48,1 avro ve Belçika'da ise 47,1 avro oldu.

Geçen yıl AB'de en düşük saatlik iş gücü maliyeti ise 9,3 avro ile Bulgaristan'da görüldü. Bulgaristan'ı, 11 avro ile Romanya, 12,8 avro ile Macaristan izledi.