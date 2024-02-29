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Bankacılık sektörünün kredi hacmi 12 trilyon 203 milyar lira oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 150 milyar 917 milyon lira artarak 12 trilyon 203 milyar 83 milyon liraya yükseldi.

Oluşturma Tarihi 29 Şubat 2024 14:49

Son Güncelleme Tarihi 29 Şubat 2024 14:49

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 23 Şubat itibarıyla 150 milyar 917 milyon lira artış gösterdi.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 12 trilyon 52 milyar 166 milyon liradan 12 trilyon 203 milyar 83 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 50 milyar 23 milyon lira arttı. Toplam mevduat 15 trilyon 128 milyar 210 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİNİN TUTARI 1 TRİLYON 562 MİLYAR LİRA OLDU

Tüketici kredilerinin tutarı, 23 Şubat itibarıyla 23 milyar 344 milyon lira artışla 1 trilyon 562 milyar 30 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 437 milyar 751 milyon lirası konut, 93 milyar 100 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 31 milyar 178 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 16 milyar 997 milyon lira artarak 1 trilyon 496 milyar 341 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2,3 artışla 1 trilyon 273 milyar 609 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 561 milyar 930 milyon lirasını taksitli, 711 milyar 678 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 23 Şubat itibarıyla önceki haftaya göre 2 milyar 334 milyon lira azalarak 194 milyar 420 milyon liraya geriledi. Takipteki alacakların 160 milyar 550 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 36 milyar 196 milyon lira artarak 2 trilyon 671 milyar 921 milyon lira oldu.

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