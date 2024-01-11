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Bankacılık sektörünün kredi hacmi yükseldi

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 31 milyar 707 milyon lira artarak 11 trilyon 661 milyar 959 milyon liraya yükseldi.

Oluşturma Tarihi 11 Ocak 2024 14:43

Son Güncelleme Tarihi 11 Ocak 2024 14:43

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 5 Ocak itibarıyla 31 milyar 707 milyon lira artış gösterdi.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 11 trilyon 630 milyar 252 milyon liradan 11 trilyon 661 milyar 959 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 162 milyar 821 milyon lira azaldı. Yüzde 1,1 gerileyen bankacılık sektörünün toplam mevduatı 14 trilyon 680 milyar 260 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİNİN TUTARI 1 TRİLYON 516 MİLYAR 260 MİLYON LİRAYA YÜKSELDİ

Tüketici kredilerinin tutarı, 5 Ocak itibarıyla 2 milyar 509 milyon lira artışla 1 trilyon 516 milyar 260 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 437 milyar 883 milyon lirası konut, 95 milyar 329 milyon lirası taşıt ve 983 milyar 48 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 8 milyar 744 milyon lira artarak 1 trilyon 393 milyar 482 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,6 artışla 1 trilyon 173 milyar 349 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 510 milyar 455 milyon lirasını taksitli, 662 milyar 894 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 5 Ocak itibarıyla önceki haftaya göre 556 milyon lira artarak 191 milyar 984 milyon liraya yükseldi. Takipteki alacakların 154 milyar 294 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 354 milyon lira artarak 2 trilyon 444 milyar 632 milyon lira oldu.

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