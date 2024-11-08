Barclays BoE beklentisinden vazgeçti

Barclays, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) Aralık toplantısında faiz oranlarını düşüreceği beklentisinden vazgeçti. Banka, BoE'nin dünkü açıklamasında belirsizliği ve kademeli politika hamlelerini vurgulayan temkinli tonunu gerekçe göstererek daha önceki indirim tahminini revize etti.

Barclays, "Basın toplantısının ana mesajı, mevcut noktada belirsizliğin boyutunun tekrar tekrar vurgulanmasıydı: mali paketin etkisine ilişkin belirsizlik; işgücü piyasasının mevcut durumuna ilişkin belirsizlik" dedi.

Barclays, önümüzdeki haftalarda yeterince dağılması muhtemel olmayan bu belirsizliğin, Merkez Bankası'nın "kademelilik" vurgusu ve enflasyon tahminiyle birlikte, Aralık ayında faizlerin sabit tutulmasına yol açacağını söyledi. Ancak Barclays, faiz indirimlerinin gecikmesinin daha agresif bir indirim döngüsü anlamına geleceğini de vurguladı.

Barclays, BoE'nin Şubat 2025'te 25 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesini ve ardından Mayıs, Haziran, Ağustos ve Eylül aylarında 25 baz puanlık ardışık indirimlerle "nihai faiz oranını" %3,50'ye çekmesini bekliyor.